Traffic Advisory: जम्मू-श्रीनगर हाईवे और मुगल रोड पर लैंडस्लाइड से भारी जाम, दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशनों पर एंट्री-एग्जिट शुरू, जानें ट्रैफिक अलर्ट

Traffic alert today: 26 जुलाई 2026 को देश के दो प्रमुख हिस्सों से बड़े ट्रैफिक अपडेट सामने आए हैं. जहां जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे (NH-44) और मुगल रोड पर गाड़ियों की आवाजाही ठप्प हो गई है, वहीं दिल्ली-NCR के लाखों यात्रियों के लिए राहत की खबर है. दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन पूरी तरह से चालू हैं.

Written by: Satyam Kumar
Published: July 26, 2026, 8:00 AM IST
Traffic advisory today
ट्रैफिक एडवाइजरी
  • जम्मू-श्रीनगर हाईवे बंद, बानिहाल के पास गंगरू में विशाल भूस्खलन और मुगल रोड पर मलबा आने से दोनों मार्ग पूरी तरह बंद हैं,
  • किश्तवाड़-सिंथन और SSG रोड पर तय समय सीमा के तहत हल्के वाहनों (LMVs) को आवाजाही की अनुमति है,
  • DMRC के अनुसार दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन और एंट्री-एग्जिट गेट सामान्य रूप से चालू हैं,
  • जम्मू-कश्मीर में यात्रा शुरू करने से पहले संबंधित ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट (TCU) या हेल्पलाइन नंबरों पर सड़क की स्थिति अवश्य जांचें,

Traffic Advisory: पहाड़ी इलाकों में मानसून की मूसलाधार बारिश ने जहां यातायात की रफ्तार रोक दी है, वहीं देश की राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पूरी तरह, CJP प्रोटेस्ट के बाद शुरू हो गई है. जम्मू-कश्मीर ट्रैफिक पुलिस मुख्यालय और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने रविवार सुबह यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए अलग-अलग आधिकारिक सूचनाएं जारी की हैं.

जम्मू-श्रीनगर NH-44 पर विशाल भूस्खलन

जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही बारिश और पहाड़ दरकने से स्थिति गंभीर बनी हुई है. बानिहाल के पास गंगरू में विशाल पत्थरों का मलबा और स्टोन स्लाइड गिरने से जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-44) के दोनों ट्यूब पूरी तरह से बंद हो गए हैं. ट्रैफिक पुलिस ने सूचना जारी कर बताया कि एनएच-44 पर मलबे की सफाई का काम लगातार जारी है. इससे पहले मड़ोग और अनोखीफॉल में गाड़ियों के खराब होने तथा लगातार पत्थर गिरने से भी हाईवे घंटों प्रभावित रहा. मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी बारिश की चेतावनी दी है, जिसके चलते प्रशासन ने यात्रियों को एनएच-44 पर यात्रा से बचने की सख्त हिदायत दी है.

और पढ़ें: Delhi Traffic Alert: दिल्ली के किसान घाट पर बड़ा प्रदर्शन, राजघाट -सत्याग्रह मार्ग सहित इन रास्तों रूट डायवर्जन, देखें पुलिस की एडवाइजरी

मुगल रोड बंद, जबकि किश्तवाड़-सिंथन और SSG रोड पर सशर्त छूट

पहाड़ी क्षेत्र के अन्य वैकल्पिक मार्गों पर भी मौसम का असर देखा जा रहा है. पोशना और चंडीमढ़ के बीच लैंडस्लाइड के कारण वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह बंद है. किश्तवाड़- सिंथन- अनंतनाग मार्ग (NH-244) पर मौसम और सड़क की स्थिति ठीक रहने पर हल्के वाहनों (LMVs) को आवाजाही की अनुमति दी गई है. किश्तवाड़ से अनंतनाग के लिए सुबह 8:00 से दोपहर 4:00 बजे तक और दकसुम से किश्तवाड़ के लिए सुबह 9:00 से शाम 4:00 बजे तक समय सीमा तय की गई है. एसएसजी रोड (श्रीनगर-सोनमर्ग-गुमरी) कारगिल की ओर जाने वाले हल्के वाहनों को दोपहर 1:00 बजे तक और भारी वाहनों (HMVs) को सोनमर्ग से दोपहर 12:00 से शाम 5:00 बजे के बीच ही अनुमति मिलेगी. फिसलन को देखते हुए वाहनों में एंटी-स्किड चेन (Anti-skid chain) का उपयोग करने की सलाह दी गई है.

दिल्ली मेट्रो यात्रियों के लिए राहत

पहाड़ी राज्यों में बन रहे संकट के बीच दिल्ली-एनसीआर में दैनिक यात्रियों के लिए बेहद राहत भरी खबर है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने 26 जुलाई सुबह 5:55 बजे आधिकारिक सूचना जारी करते हुए कहा कि दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन यात्री सेवाओं के लिए पूरी तरह से खुले हैं.

सभी स्टेशनों पर प्रवेश (Entry) और निकास (Exit) सामान्य रूप से चालू है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.