Traffic Advisory: जम्मू-श्रीनगर हाईवे और मुगल रोड पर लैंडस्लाइड से भारी जाम, दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशनों पर एंट्री-एग्जिट शुरू, जानें ट्रैफिक अलर्ट

Traffic Advisory: पहाड़ी इलाकों में मानसून की मूसलाधार बारिश ने जहां यातायात की रफ्तार रोक दी है, वहीं देश की राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पूरी तरह, CJP प्रोटेस्ट के बाद शुरू हो गई है. जम्मू-कश्मीर ट्रैफिक पुलिस मुख्यालय और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने रविवार सुबह यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए अलग-अलग आधिकारिक सूचनाएं जारी की हैं.
जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही बारिश और पहाड़ दरकने से स्थिति गंभीर बनी हुई है. बानिहाल के पास गंगरू में विशाल पत्थरों का मलबा और स्टोन स्लाइड गिरने से जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-44) के दोनों ट्यूब पूरी तरह से बंद हो गए हैं. ट्रैफिक पुलिस ने सूचना जारी कर बताया कि एनएच-44 पर मलबे की सफाई का काम लगातार जारी है. इससे पहले मड़ोग और अनोखीफॉल में गाड़ियों के खराब होने तथा लगातार पत्थर गिरने से भी हाईवे घंटों प्रभावित रहा. मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी बारिश की चेतावनी दी है, जिसके चलते प्रशासन ने यात्रियों को एनएच-44 पर यात्रा से बचने की सख्त हिदायत दी है.
Traffic Plan/Advisory for 26-07-2026@JmuKmrPolice@JKTransportDept@OfficeOfLGJandK@Divcomjammu@DivComKash@ZPHQJammu@igp_jammu@diprjk@ddnews_jammu@ddnewsSrinagar@ddnewsladakh pic.twitter.com/ekD9sSSfF6
— J&K Traffic Police (@Traffic_hqrs) July 25, 2026
पहाड़ी क्षेत्र के अन्य वैकल्पिक मार्गों पर भी मौसम का असर देखा जा रहा है. पोशना और चंडीमढ़ के बीच लैंडस्लाइड के कारण वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह बंद है. किश्तवाड़- सिंथन- अनंतनाग मार्ग (NH-244) पर मौसम और सड़क की स्थिति ठीक रहने पर हल्के वाहनों (LMVs) को आवाजाही की अनुमति दी गई है. किश्तवाड़ से अनंतनाग के लिए सुबह 8:00 से दोपहर 4:00 बजे तक और दकसुम से किश्तवाड़ के लिए सुबह 9:00 से शाम 4:00 बजे तक समय सीमा तय की गई है. एसएसजी रोड (श्रीनगर-सोनमर्ग-गुमरी) कारगिल की ओर जाने वाले हल्के वाहनों को दोपहर 1:00 बजे तक और भारी वाहनों (HMVs) को सोनमर्ग से दोपहर 12:00 से शाम 5:00 बजे के बीच ही अनुमति मिलेगी. फिसलन को देखते हुए वाहनों में एंटी-स्किड चेन (Anti-skid chain) का उपयोग करने की सलाह दी गई है.
पहाड़ी राज्यों में बन रहे संकट के बीच दिल्ली-एनसीआर में दैनिक यात्रियों के लिए बेहद राहत भरी खबर है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने 26 जुलाई सुबह 5:55 बजे आधिकारिक सूचना जारी करते हुए कहा कि दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन यात्री सेवाओं के लिए पूरी तरह से खुले हैं.
Service Update
All stations of the Delhi Metro network are open (both entry and exit) for passenger services.
— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) July 26, 2026
सभी स्टेशनों पर प्रवेश (Entry) और निकास (Exit) सामान्य रूप से चालू है.
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