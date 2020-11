Traffic Alert, Delhi Police Traffic Advisory, heavy jam in Dhaula Kuan, Outer Ring Road, Mukarba Chowk, GT Karnal Road, NH-44, Singhu Border: केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलने की वजह से दिल्ली और एनसीआर में ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है. पंजाब और हरियाणा से हजारों की संख्या में किसान ‘दिल्ली चलो’ मार्च पर निकल पड़े हैं. इस कारण दिल्ली में प्रवेश करने वाली एनसीआई की अधिकतर सड़कों पर ट्रैफिका का बुरा हाल है. किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए पुलिस हर तरह बैरिकेट लगा दिए हैं. दिल्ली को एक तरह से किले में तब्दील कर दिया गया है. Also Read - दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने काटना चाहा चालान, तो बोनट पर लटका कर कई मीटर घसीटा, Video Viral

दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था के स्थिति खराब होने की आशंका को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लगातार ट्वीट कर लोगों को विभिन्ना मार्गों पर न जाने की सलाह दे रही है. Also Read - ISIS आतंकी की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली-उत्तर प्रदेश में अलर्ट, दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर जबर्दस्त चेकिंग

Traffic Alert Also Read - Delhi: बड़े हमले की साजिश हुई नाकाम, धौला कुआं रिंग रोड के पास विस्फोटक के साथ ISIS आतंकी गिरफ्तार

Obstruction in traffic in the carriageway from Gurgaon towards Dhaula Kuan due to checking by local police near Dhaula Kuan Police chowki. Kindly avoid the stretch.

