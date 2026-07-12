जम्मू में अमरनाथ यात्रा और NH-44 को लेकर ट्रैफिक अलर्ट, चेन्नई में 4 महीने बंद रहेगी ये सड़क, देखें रूट एडवाइजरी

Traffic advisory today: देश के अलग-अलग हिस्सों में यातायात को सुगम बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस लगातार ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करती है. अभी अमरनाथ यात्रा के चलते जम्मू पुलिस लगातार रूट की जानकारी जारी करती है. वहीं, देश के सबसे व्यस्त शहरों में से एक चेन्नई की पुलिस ने भी रूट एडवाइजरी जारी की है. चेन्नई में जहां लोगों को अगले चार महीनों तक डायवर्टेड रूट पर चलना होगा, वहीं जम्मू-कश्मीर में लैंडस्लाइड और सिंगल लेन की स्थिति को देखते हुए वाहनों के लिए विशेष समय सीमा तय की गई है.
ग्रेटर चेन्नई ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, पी.टी. राजन रोड पर स्टॉर्म वाटर ड्रेन (तूफानी जल निकासी) के निर्माण कार्य के कारण अस्थायी ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है. डायवर्जन 13 जुलाई 2026 से 10 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी. इसके वजह से जीवनंदनम सालाई (Jeevanandham Salai) पर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश अस्थायी रूप से पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है.
Traffic Advisory
Due to GCC storm water drain works on P.T. Rajan Road, Jeevanandham Salai will be closed to traffic from 13.07.2026 to 10.11.2026.
Plan your travel accordingly. #ChennaiTraffic #TrafficUpdate pic.twitter.com/YnPkaaxazM
— Greater Chennai Traffic Police (@ChennaiTraffic) July 11, 2026
के.के. नगर बस टर्मिनस से पी.टी. राजन रोड या अन्ना मेन रोड के रास्ते जीवनंदनम सालाई जाने वाले वाहनों को रोककर वैकल्पिक मार्ग पर भेजा जा रहा है. एडवाइजरी के अनुसार, के.के. नगर बस टर्मिनस से अन्ना मेन रोड होते हुए जवाहरलाल नेहरू रोड जाने वाले वाहन अब इस रूट का पालन करेंगे- अन्ना मेन रोड से होकर अशोक पिलर जंक्शन तक वहां से जवाहरलाल नेहरू रोड पर बाएं मुड़ें अपने रास्ते पर जा सकते हैं की ओर आगे बढ़ें,
जम्मू-कश्मीर ट्रैफिक पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी की गई एडवाइजरी के अनुसार, नेशनल हाईवे-44 पर मढ़ोग और किश्तवाड़ पाथेर के बीच सड़क के सिंगल-लेन होने और चंद्रकोट, मढ़ोग तथा रामसू में गाड़ियों के ब्रेकडाउन के कारण यातायात की गति काफी धीमी है.
एडवाइजरी में स्थानीय यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे चेकिंग और स्क्रीनिंग से बचने के लिए बनिहाल में लांबर के बजाय जवाहर टनल के पुराने रास्ते का उपयोग करें.
Traffic Plan/Advisory for 12-07-2026@JmuKmrPolice@JKTransportDept@OfficeOfLGJandK@Divcomjammu@DivComKash@ZPHQJammu@igp_jammu@diprjk@ddnews_jammu@ddnewsSrinagar@ddnewsladakh pic.twitter.com/BQsAySvjke
— J&K Traffic Police (@Traffic_hqrs) July 11, 2026
पुलिस ने पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों और चालकों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले संबंधित स्थानीय ट्रैफिक कंट्रोल रूम से संपर्क कर मौसम और सड़क की ताजा स्थिति की जानकारी अवश्य ले लें.
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