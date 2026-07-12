जम्मू में अमरनाथ यात्रा और NH-44 को लेकर ट्रैफिक अलर्ट, चेन्नई में 4 महीने बंद रहेगी ये सड़क, देखें रूट एडवाइजरी

Traffic advisory update: चेन्नई में ड्रेनेज निर्माण कार्य के चलते पी.टी. राजन रोड और जीवनंदनम सालाई पर अगले चार महीने13 जुलाई से 10 नवंबर 2026 तक के लिए भारी ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है. वहीं, जम्मू-कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर एनएच-44, मुगल रोड और सिंथन टॉप मार्ग के लिए नई कट-ऑफ टाइमिंग्स और एडवाइजरी जारी की है.

Written by: Satyam Kumar
Published: July 12, 2026, 8:52 AM IST
Traffic route diversion
रूट एडवाइजरी
  • चेन्नई में  13 जुलाई से 10 नवंबर 2026 तक पी.टी. राजन रोड पर ड्रेनेज निर्माण कार्य के कारण जीवनंदनम सालाई पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी
  • अमरनाथ यात्रा के चलते जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-44) पर हल्के वाहनों (LMVs) के लिए विशेष कट-ऑफ समय तय किया गया है; जम्मू से श्रीनगर के लिए सुबह 07:00 से दोपहर 12:00 बजे तक ही अनुमति मिलेगी.
  • NH-44 पर रेंग रही हैं गाड़ियां, मढ़ोग और किश्तवाड़ पाथेर के बीच सिंगल-लेन रोड और चंद्रकोट व रामसू में वाहनों के खराब होने से नेशनल हाईवे-44 पर यातायात बेहद स्लो है,
  • वैकल्पिक हाईवे टाइमिंग्स- मुगल रोड (NH-701A) पर सुबह 08:00 से शाम 05:00 बजे तक और किश्तवाड़-सिंथन-अनंतनाग मार्ग (NH-244) पर सुबह 08:00 से शाम 06:00 बजे तक आवाजाही की अनुमति है,

Traffic advisory today: देश के अलग-अलग हिस्सों में यातायात को सुगम बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस लगातार ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करती है. अभी अमरनाथ यात्रा के चलते जम्मू पुलिस लगातार रूट की जानकारी जारी करती है. वहीं, देश के सबसे व्यस्त शहरों में से एक चेन्नई की पुलिस ने भी रूट एडवाइजरी जारी की है.  चेन्नई में जहां लोगों को अगले चार महीनों तक डायवर्टेड रूट पर चलना होगा, वहीं जम्मू-कश्मीर में लैंडस्लाइड और सिंगल लेन की स्थिति को देखते हुए वाहनों के लिए विशेष समय सीमा तय की गई है.

चेन्नई में ड्रेनेज निर्माण कार्य

ग्रेटर चेन्नई ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, पी.टी. राजन रोड पर स्टॉर्म वाटर ड्रेन (तूफानी जल निकासी) के निर्माण कार्य के कारण अस्थायी ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है. डायवर्जन 13 जुलाई 2026 से 10 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी. इसके वजह से जीवनंदनम सालाई (Jeevanandham Salai) पर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश अस्थायी रूप से पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है.

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डायवर्टेड रूट

के.के. नगर बस टर्मिनस से पी.टी. राजन रोड या अन्ना मेन रोड के रास्ते जीवनंदनम सालाई जाने वाले वाहनों को रोककर वैकल्पिक मार्ग पर भेजा जा रहा है. एडवाइजरी के अनुसार, के.के. नगर बस टर्मिनस से अन्ना मेन रोड होते हुए जवाहरलाल नेहरू रोड जाने वाले वाहन अब इस रूट का पालन करेंगे- अन्ना मेन रोड से होकर अशोक पिलर जंक्शन तक वहां से जवाहरलाल नेहरू रोड पर बाएं मुड़ें अपने रास्ते पर जा सकते हैं की ओर आगे बढ़ें,

जम्मू-कश्मीर अमरनाथ यात्रा और NH-44 को लेकर गाइडलाइंस

जम्मू-कश्मीर ट्रैफिक पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी की गई एडवाइजरी के अनुसार, नेशनल हाईवे-44 पर मढ़ोग और किश्तवाड़ पाथेर के बीच सड़क के सिंगल-लेन होने और चंद्रकोट, मढ़ोग तथा रामसू में गाड़ियों के ब्रेकडाउन के कारण यातायात की गति काफी धीमी है.

हल्के वाहनों (LMVs) के लिए कट-ऑफ टाइमिंग्स:

  • नगरोटा (जम्मू) से श्रीनगर की ओर: सुबह 07:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक,
  • जखेनी (उधमपुर) से श्रीनगर की ओर: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक,
  • काजीगुंड से जम्मू की ओर: दोपहर 11:30 बजे से शाम 05:30 बजे तक,

एडवाइजरी में स्थानीय यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे चेकिंग और स्क्रीनिंग से बचने के लिए बनिहाल में लांबर के बजाय जवाहर टनल के पुराने रास्ते का उपयोग करें.

मुगल रोड और किश्तवाड़-सिंथन-अनंतनाग मार्ग

  • मुगल रोड: पुंछ से शोपियां और विपरीत दिशा से आने वाले हल्के वाहनों को सुबह 08:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक ही जाने की अनुमति होगी,
  • किश्तवाड़-सिंथन-अनंतनाग मार्ग (NH-244): इस मार्ग पर दोनों तरफ से वाहनों का संचालन सुबह 08:00 बजे से शाम 06:00 बजे के बीच ही किया जा सकेगा। तय समय के बाद किसी भी वाहन को आगे जाने की अनुमति नहीं मिलेगी,

पुलिस ने पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों और चालकों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले संबंधित स्थानीय ट्रैफिक कंट्रोल रूम से संपर्क कर मौसम और सड़क की ताजा स्थिति की जानकारी अवश्य ले लें.

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Satyam Kumar

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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