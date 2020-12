Traffic Alert: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रवेश के विभिन्न मार्गों पर किसान के प्रदर्शन की वजह से यहां की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है. केंद्र सरकार के तीन किसान कानूनों की वजह से दिल्ली में एंट्री वाले सिंघू बॉर्डर, जीटी करनाल रोड बोर्डर, गाजीपुर बोर्डर सहित कई इलाकों में ट्रैफिक जाम की भारी समस्या है. नोएडा लिंक रोड भी बंद है. Also Read - किसानों और केंद्र के बीच की वार्ता से पहले आज पंजा‍ब के CM अमरिंदर सिंह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे

इस बारे में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट कर जानकारी दी है. दिल्ली पुलिस की ओर से जारी किए गए अलर्ट के मुताबिक सिंघू बोर्डर अब भी दोनों साइड से बंद है. यानी आप इस बोर्डर से न तो हरियाणा की ओर जा सकते हैं और न ही हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं.

Traffic Alert Singhu border is still closed from both sides.

Lampur , Auchandi & other small borders also closed.Please take alternate routes.

Traffic has been diverted from Mukarba Chowk & GTK Road. — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) December 3, 2020

इसके आसपास के छोटे बॉर्डर भी बंद हैं. लामपुर, औचंडी और अन्य छोटे बॉर्डर बंद हैं. पुलिस के मुताबिक मुकारबा चौक और जीटी करनाल रोड से ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है.

ट्रैफिक पुलिस ने बताया है कि आउटर रिंग रोड पर सिग्नेचर ब्रिज के जरिए रोहिणी जाने और आने से बचिए. GTK रोड, NH 44 और सिंघू (Singhu), औचंडी (Auchandi) और लामपुर (Lampur) बॉर्डर के पास भारी ट्रैफिक जाम है.

Traffic is very heavy. Please avoid outer ring road from signature bridge to Rohini & vice versa, GTK road, NH 44 & Singhu, Auchandi & Lampur borders. — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) December 3, 2020

उधर पूर्वी दिल्ली में नोएडा लिंक रोड पर ट्रैफिक बंद है. गौतमबुद्ध द्वार के पास किसानों के प्रदर्शन की वजह से ऐसा हुआ है. ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि वे लिंक रोड के जरिए नोएडा जाने से बचे. नोएडा के लिए एनएच 24 और डीएनडी का सहारा लें.