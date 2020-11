Traffic Alert Today 30 November 2020: Singhu Border, Tikri border is still closed, very very heavy Traffic on Mukarba Chowk, GT karnal road, Outer ring roadm, Signature bridge to Rohini: केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन की वजह से दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. किसानों ने दिल्ली में प्रवेश के सभी रास्ते बंद करने की धमकी दी है. इस बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अलर्ट जारी किया है. पुलिस ने बताया है कि आज टिकरी बॉर्डर बंद है. इसी तरह सिंघु बॉर्डर भी बंद है. गाजीपुर बोर्डर को भी दिल्ली पुलिस बंद कर रही है. यूपी के किसान गाजीपुर बॉर्डर पर जमे हुए हैं. Also Read - Kisan Andolan Delhi Live: अभी भी दोनों तरफ से बंद है सिंघू बॉर्डर, इन रोड पर जाने से बचें यात्री, लगा है भारी जाम

पुलिस ने बताया कि टिकरी बॉर्डर बंद होने की वजह से उस इलाके में ट्रैफिक का हाल बुरा है. हालांकि हरियाणा जाने के लिए कई मार्ग खुले हुए हैं. अलर्ट में कहा गया है कि सिंघु बॉर्डर बंद होने की वजह से ट्रैफिक को मुकारबा चौक और जीटी करनाल रोड की ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है. वहां भयंकर जाम की स्थिति है. ऐसे में सिग्नेचर ब्रिज के जरिए आउटर रिंग रोड से रोहिनी जाने और आने से बचें. इस कारण जीटी रोड, करनाल रोड और सिंघु बॉर्डर पर भयंकर जाम है. Also Read - Farmers Delhi Chalo Protest Singhu border Live: किले में तब्दील हुई दिल्ली, सिंघु बॉर्डर पर पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले

Traffic Alert

Singhu Border is still closed from both sides. Please take alternate route.Traffic has been diverted from Mukarba Chowk & GTK road.Traffic is very very heavy. Please avoid outer ring road from signature bridge to Rohini & vice versa, GTK road, NH 44 & Singhu borders Also Read - Delhi Police Traffic Advisory: कई इलाकों में भीषण जाम, इन मार्गों पर न निकलें, दिल्ली से बाहर जाने वाले रास्ते भी बंद — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) November 30, 2020

गौरतलब है कि किसानों ने केंद्र सरकार के सशर्त बातचीत का प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. वे राजधानी की सीमाओं पर पिछले चार दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने प्रदर्शनकारियों के उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी स्थित मैदान में जाने के बाद बातचीत शुरू करने के केंद्र के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया. रविवार को कहा कि वे कोई सशर्त बातचीत स्वीकार नहीं करेंगे. उन्होंने चेतावनी दी कि वे राष्ट्रीय राजधानी में आने वाले सभी पांच प्रवेश मार्गो को बंद कर देंगे.

Traffic Alert Tikri border is closed for any Traffic Movement.

Available Open Borders to Haryana are following Borders Jharoda,Dhansa ,Daurala Jhatikera,Badusari,Kapashera, Rajokri NH 8,Bijwasan/Bajghera,Palam vihar and Dundahera borders — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) November 30, 2020

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को अपने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में कहा कि इन कृषि सुधारों ने किसानों को नये अधिकार और अवसर दिये हैं और बहुत कम समय में उनकी परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया है. हालांकि इसके बाद भी गतिरोध कम होता नहीं दिखा.

गृह मंत्रालय ने भी किसान संगठनों को आश्वासन दिया कि केंद्रीय मंत्रियों का एक उच्चस्तरीय दल प्रदर्शनकारियों के बुराड़ी मैदान पहुंचने के बाद उनसे बातचीत करेगा.

Delhi: Farmers continue their protest at Ghazipur-Ghaziabad (Delhi-UP) border against the farm laws amid security deployment. pic.twitter.com/MhuDgiOhhQ — ANI (@ANI) November 30, 2020

किसानों के 30 से अधिक संगठनों की रविवार को हुई बैठक में किसानों के बुराड़ी मैदान पहुंचने पर तीन दिसंबर की तय तारीख से पहले वार्ता की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पेशकश पर बातचीत की गयी, लेकिन हजारों प्रदर्शनकारियों ने इस प्रस्ताव को स्वीकारने से मना कर दिया और सर्दी में एक और रात सिंघु तथा टिकरी बार्डरों पर बिताने की बात कही. उनके प्रतिनिधियों ने कहा कि उन्हें शाह की यह शर्त स्वीकार नहीं है कि वे प्रदर्शन स्थल बदल दें. उन्होंने दावा किया कि बुराड़ी मैदान एक ‘खुली जेल’ है.