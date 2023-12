क्रिसमस और नया साल मनाने कुल्लू-मनाली बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग, सड़कों पर लगा जाम

Christmas New Year Celebration in Kullu Manali: क्रिसमस और नया साल मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध मनाली पहुंच रहे हैं. हालात ये हैं कि मनाली के आसपास की सड़कों पर इतनी अधिक मात्रा में वाहन पहुंच गए कि यहाँ जाम की स्थिति पैदा हो गई. कई सड़कों पर वाहन धीमे धीमे रेंग रहे हैं, तो कहीं लंबा जाम लगा हुआ है. कुल्लू मनाली के अधिकतर होटल बुक हो गए हैं.

बता दें कि सोमवार को क्रिसमस है. अधिकतर जगहों पर क्रिसमस की छुट्टी रहेगी. इस लिहाज से शनिवार, रविवार और सोमवार को लंबा वीकेंड पड़ है. ऐसे में लोगों ने लम्बे वीकेंड का फायदा उठाते हुए उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों के साथ ही हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली भी पहुंच रहे हैं. कुल्लू मनाली में भी भीड़ काफी जुट चुकी है. दिल्ली सहित आसपास के सभी इलाकों से लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं. इतनी बड़ी संख्या वाहन पहुँचने से कुल्लू मनाली से पहले सोलंग नाला-पलचान रोड पर जाम की स्थिति है. लोग लगातार अपने वाहनों से यहां पहुंच रहे हैं. कुल्लू और मनाली दोनों ही जगहों के अधिकतर होटल बुक हो चुके हैं.

#WATCH | Himachal Pradesh: Traffic congestion and slow vehicular movement witnessed in Manali ahead of Christmas. pic.twitter.com/TWsLR5dGLI

— ANI (@ANI) December 23, 2023