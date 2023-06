Breaking News: ओडिशा के बालासोर में बड़ा ट्रेन हादसा, मालगाड़ी से टकराई कोरोमंडल एक्सप्रेस

Train Accident: ओडिशा के बालासोर जिले में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है. यहां कोरोमंडल एक्सप्रेस (Coromandel Express) एक मालगाड़ी से टकरा गई. हादसे में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है.

Coromandel Express derails near Bahanaga station in Balasore, Odisha. Several coaches are reported to have derailed: CPRO Southern Railway https://t.co/T38tcZojVd — ANI (@ANI) June 2, 2023