Coromandel Express Accident: ओडिशा के बालासोर में बड़ा ट्रेन हादसा, 50 यात्रियों की मौत; 300 से अधिक घायल; रेसक्यू ऑपरेशन जारी

Train Accident: ओडिशा के बालासोर मालगाड़ी से टकराने के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस (Coromandel Express) के कई डिब्बे पटरी से उतर गए. हादसे में 50 लोगों के मारे जाने की खबर है. वहीं, 300 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं, जिनमें कइयों की हालत गंभीर है.

हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है. राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया है और घायलों को बालासोर के अस्पताल में भेजा जा रहा है.