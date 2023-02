बड़ा रेल हादसा टला, चलती ट्रेन से अचानक अलग हो गई पांच बोगियां; कई किलोमीटर आगे पहुंच गया इंजन

Indian Railways/IRCTC Latest Update: बिहार के बेतिया में बड़ा रेल हादसा टल गया है. यहां सत्याग्रह एक्सप्रेस (Satyagrah Express) हादसे का शिकार होते-होते बच गई. बेतिया में मझौलिया स्टेशन के पास ‘सत्याग्रह एक्सप्रेस’ की पांच बोगियां अलग हो गईं और इंजन कई किलोमीटर आगे तक पहुंच गया. यह घटना मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज रेलवे सेक्शन (Muzaffarpur-Narkatiaganj Railway Section) में हुई. इसके बाद यात्रियों में अफरातफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की जांच कर रहे हैं.

Bihar | Five bogies of Satyagraha Express train detached from engine near Bettiah Majhaulia station on the Muzaffarpur-Narkatiaganj railway section. East Central Railway officials present at the spot. No injuries to passengers reported. More details awaited. pic.twitter.com/7v2hCCI2UY — ANI (@ANI) February 2, 2023