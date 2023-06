Train Accident: चश्मदीदों ने बयां किया हादसे का दर्दनाक मंजर, कहा- 'किसी का हाथ नहीं था तो किसी के पैर...' | VIDEO

Train Accident: ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार को तीन ट्रेनें आपस में भिड़ गईं जिनमें 70 लोगों की मौत हो गई और 400 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं. हादसे के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है. कोरोमंडल एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे एक यात्री ने हादसे की पूरी कहानी बताई. न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए चश्मदीद यात्री ने कहा, ‘अंधेरा हो गया था और मेरी आंखें लग गई थी. तभी तेज आवाज आई और मेरी नींद खुल गई. मेरे ऊपर 10-15 आदमी गिरे थे. मैं सबके नीचे था.

