रेलवे ट्रैक मेंटनेंस और अंडरब्रिज कंस्ट्रक्शन के चलते इस रूट पर आज कैंसिल रहेगी ये मेमू और पैसेंजर ट्रेनें, यहां देखें पूरी लिस्ट

Train cancellation update 29 June: भारतीय रेलवे ने सोमवार, 29 जून 2026 को ट्रैक मेंटेनेंस और अंडरब्रिज निर्माण कार्यों के चलते आसनसोल व रायपुर-गोंदिया रेल मार्गों पर कई पैसेंजर और मेमू (MEMU) ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है.

Written by: Satyam Kumar
Published: June 29, 2026, 8:58 AM IST
Local train cancelled list
कैंसिल रहेगी ये लोकल ट्रेनें
  • आसनसोल डिवीजन में शंकरपुर-मथुरापुर सेक्शन में ट्रैक मेंटेनेंस के लिए दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक का पावर ब्लॉक रहेगा.
  • इस मेंटेनेंस कार्य के कारण 29 जून को जसीडीह-आंडाल मेमू, बर्द्धमान-झाझा मेमू और झाझा-बर्द्धमान मेमू पूरी तरह रद्द रहेंगी.
  • दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के निपनिया-भाटापारा सेक्शन पर रोड अंडरब्रिज निर्माण के कारण रात का ट्रैफिक ब्लॉक लिया जा रहा है.
  • छत्तीसगढ़ के रायपुर-इतवारी पैसेंजर को 28 और 29 जून को रद्द किया गया है, जबकि गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू को शॉर्ट-टर्मिनेट कर चलाया जा रहा है.

Rail route diversion: रेलवे सुरक्षित रेल परिचालन के लिए लगातार मरम्मत कार्य कर रही है. इसी कड़ी में, पूर्व रेलवे (ER) के आसनसोल डिवीजन और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) के भाटापारा-निपनिया सेक्शन में बड़े तकनीकी कार्य किए जा रहे हैं. ट्रैक मेंटेनेंस और रोड अंडरब्रिज निर्माण के कारण लिए गए इस ट्रैफिक-सह-पावर ब्लॉक की वजह से सोमवार, 29 जून 2026 को कई महत्वपूर्ण मेमू (MEMU) और लोकल पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी. रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेनों की वास्तविक समय-सारणी जरूर जांच लें.

आसनसोल डिवीजन में 3:30 घंटे का ब्लॉक

29 जून को आसनसोल डिवीजन के शंकरपुर-मथुरापुर सेक्शन में ट्रैक के आवश्यक रखरखाव के लिए दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक साढ़े तीन घंटे का पावर ब्लॉक रहेगा, जिससे जसीडीह-आंडाल और झाझा रूट की मेमू ट्रेनें पूरी तरह प्रभावित होंगी.

और पढ़ें: मथुरा होकर जाने वाली इन बड़ी ट्रेनों का बदला रूट, झांसी के ललितपुर स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग, यात्रा से पहले देख लें नया शेड्यूल

ये लोकल ट्रेने रहेंगी कैंसिल

ट्रेन का नाम रूट कब से कब तक प्रभावित यात्रा
63546 जसीडीह–आंडाल मेमू पैसेंजर जसीडीह → आंडाल 29 जून ट्रेन पूरे दिन रद्द रहेगी
63509 बर्द्धमान–झाझा मेमू पैसेंजर बर्द्धमान → झाझा 29 जून ट्रेन पूरे दिन रद्द रहेगी
63510 झाझा–बर्द्धमान मेमू पैसेंजर झाझा → बर्द्धमान 29 जून ट्रेन पूरे दिन रद्द रहेगी
ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक शंकरपुर–मथुरापुर सेक्शन (आसनसोल डिवीजन) 29 जून, दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक ट्रैक मेंटेनेंस के कारण इस अवधि में ट्रेन संचालन प्रभावित रहेगा

रायपुर डिवीजन में बंद रहेगी ट्रेनें

रायपुर-गोंदिया मार्ग पर भी मेंटेनेंस के चलते कई लोकल ट्रेने ठप रहेगी. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के निपनिया-भाटापारा सेक्शन में लेवल क्रॉसिंग संख्या 380 पर रोड अंडरब्रिज निर्माण के तहत गर्डर डी-लॉन्चिंग का काम होने से रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और गोंदिया के बीच चलने वाली ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया है.

ट्रेन का नाम रूट कब से कब तक प्रभावित यात्रा
रायपुर–नेताजी सुभाषचंद्र बोस (इतवारी) पैसेंजर रायपुर → दुर्ग → राजनांदगांव → डोंगरगढ़ → गोंदिया → इतवारी 25 जून और 28 जून दोनों दिनों में ट्रेन रद्द रहेगी
नेताजी सुभाषचंद्र बोस (इतवारी)–रायपुर पैसेंजर इतवारी → गोंदिया → डोंगरगढ़ → राजनांदगांव → दुर्ग → रायपुर 26 जून और 29 जून दोनों दिनों में ट्रेन रद्द रहेगी
गोंदिया–झारसुगुड़ा मेमू गोंदिया ↔ झारसुगुड़ा ब्लॉक अवधि के दौरान (24–25 जून और 28–29 जून की रात के कार्य के कारण) बीच रास्ते से संचालित, पूरी दूरी तक सेवा उपलब्ध नहीं रहेगी
अन्य पैसेंजर एवं मेमू ट्रेनें रायपुर–कोरबा सेक्शन विभिन्न तिथियों में कुल 10 पैसेंजर और मेमू ट्रेनें रद्द, यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी

आंशिक रूट परिवर्तन और नियंत्रण

इस रूट पर कुछ अन्य प्रमुख ट्रेनों, जैसे गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू को बीच रास्ते में ही समाप्त (Short Terminate) कर वापस संचालित किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को गंतव्य से पहले ही उतरना पड़ सकता है. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, समय-समय पर इस तरह के ब्लॉक लेना आवश्यक है ताकि ओवरहेड बिजली तारों, रेल पटरियों और सिग्नल प्रणालियों का सुचारू निरीक्षण हो सके और दुर्घटनाओं से बचा जा सके.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.