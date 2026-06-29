रेलवे ट्रैक मेंटनेंस और अंडरब्रिज कंस्ट्रक्शन के चलते इस रूट पर आज कैंसिल रहेगी ये मेमू और पैसेंजर ट्रेनें, यहां देखें पूरी लिस्ट

Rail route diversion: रेलवे सुरक्षित रेल परिचालन के लिए लगातार मरम्मत कार्य कर रही है. इसी कड़ी में, पूर्व रेलवे (ER) के आसनसोल डिवीजन और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) के भाटापारा-निपनिया सेक्शन में बड़े तकनीकी कार्य किए जा रहे हैं. ट्रैक मेंटेनेंस और रोड अंडरब्रिज निर्माण के कारण लिए गए इस ट्रैफिक-सह-पावर ब्लॉक की वजह से सोमवार, 29 जून 2026 को कई महत्वपूर्ण मेमू (MEMU) और लोकल पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी. रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेनों की वास्तविक समय-सारणी जरूर जांच लें.
29 जून को आसनसोल डिवीजन के शंकरपुर-मथुरापुर सेक्शन में ट्रैक के आवश्यक रखरखाव के लिए दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक साढ़े तीन घंटे का पावर ब्लॉक रहेगा, जिससे जसीडीह-आंडाल और झाझा रूट की मेमू ट्रेनें पूरी तरह प्रभावित होंगी.
|ट्रेन का नाम
|रूट
|कब से कब तक
|प्रभावित यात्रा
|63546 जसीडीह–आंडाल मेमू पैसेंजर
|जसीडीह → आंडाल
|29 जून
|ट्रेन पूरे दिन रद्द रहेगी
|63509 बर्द्धमान–झाझा मेमू पैसेंजर
|बर्द्धमान → झाझा
|29 जून
|ट्रेन पूरे दिन रद्द रहेगी
|63510 झाझा–बर्द्धमान मेमू पैसेंजर
|झाझा → बर्द्धमान
|29 जून
|ट्रेन पूरे दिन रद्द रहेगी
|ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक
|शंकरपुर–मथुरापुर सेक्शन (आसनसोल डिवीजन)
|29 जून, दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक
|ट्रैक मेंटेनेंस के कारण इस अवधि में ट्रेन संचालन प्रभावित रहेगा
रायपुर-गोंदिया मार्ग पर भी मेंटेनेंस के चलते कई लोकल ट्रेने ठप रहेगी. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के निपनिया-भाटापारा सेक्शन में लेवल क्रॉसिंग संख्या 380 पर रोड अंडरब्रिज निर्माण के तहत गर्डर डी-लॉन्चिंग का काम होने से रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और गोंदिया के बीच चलने वाली ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया है.
|ट्रेन का नाम
|रूट
|कब से कब तक
|प्रभावित यात्रा
|रायपुर–नेताजी सुभाषचंद्र बोस (इतवारी) पैसेंजर
|रायपुर → दुर्ग → राजनांदगांव → डोंगरगढ़ → गोंदिया → इतवारी
|25 जून और 28 जून
|दोनों दिनों में ट्रेन रद्द रहेगी
|नेताजी सुभाषचंद्र बोस (इतवारी)–रायपुर पैसेंजर
|इतवारी → गोंदिया → डोंगरगढ़ → राजनांदगांव → दुर्ग → रायपुर
|26 जून और 29 जून
|दोनों दिनों में ट्रेन रद्द रहेगी
|गोंदिया–झारसुगुड़ा मेमू
|गोंदिया ↔ झारसुगुड़ा
|ब्लॉक अवधि के दौरान (24–25 जून और 28–29 जून की रात के कार्य के कारण)
|बीच रास्ते से संचालित, पूरी दूरी तक सेवा उपलब्ध नहीं रहेगी
|अन्य पैसेंजर एवं मेमू ट्रेनें
|रायपुर–कोरबा सेक्शन
|विभिन्न तिथियों में
|कुल 10 पैसेंजर और मेमू ट्रेनें रद्द, यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी
इस रूट पर कुछ अन्य प्रमुख ट्रेनों, जैसे गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू को बीच रास्ते में ही समाप्त (Short Terminate) कर वापस संचालित किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को गंतव्य से पहले ही उतरना पड़ सकता है. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, समय-समय पर इस तरह के ब्लॉक लेना आवश्यक है ताकि ओवरहेड बिजली तारों, रेल पटरियों और सिग्नल प्रणालियों का सुचारू निरीक्षण हो सके और दुर्घटनाओं से बचा जा सके.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें