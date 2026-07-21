Train Cancelled: असम में बाढ़ से डूबे ट्रैक, डिब्रूगढ़ राजधानी समेत कई ट्रेनें कैंसिल, झांसी-महोबा पर मेंटेनेंस के चलते ट्रेनें रद्द, देखें पूरी लिस्ट

असम में लगातार बारिश होने के चलते रेलवे ट्रैक पानी में डूब गए हैं, वहीं दूसरी तरफ झांसी-महोबा के झांसी-मानिकपुर रेलखंड पर पटरियों को डबल करने का काम चल रहा है. इन दोनों ही कारणों से कई प्रमुख ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, तो कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं. आइए जानते हैं कि कौन-कौन सी ट्रेनें प्रभावित हुई हैं...

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कैंसिल हुई ये ट्रेनें

असम के शिवसागर के सिमालुगुड़ी में भारी बारिश और डिखो नदी के उफान पर होने से रेलवे ट्रैक पूरी तरह पानी में डूब गए हैं, जिससे वहां ट्रेन संचालन रोक दिया गया है.

डिब्रूगढ़ आने-जाने वाली प्रमुख ट्रेनें जैसे राजधानी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस और अवध असम एक्सप्रेस को रंगिया-रंगापाड़ा रूट डायवर्ट कर चलाया जा रहा है.

झांसी-मानिकपुर रेलखंड के मऊरानीपुर-रोरा के बीच दोहरीकरण के चलते ग्वालियर-प्रयागराज एक्सप्रेस और झांसी-बांदा मेमू समेत 6 ट्रेनें कैंसिल

फंसे हुए रेल यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रेलवे अपनी तरफ से स्पेशल बसों (ASTC) और स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था कर रहा है,

Train cacelled route updates: अगर आप भी अगले कुछ दिनों में ट्रेन से सफर करने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है! असम में भारी बारिश के बाद बाढ़ के पानी में रेलवे ट्रैक डूब गए हैं, जिससे डिब्रूगढ़ राजधानी जैसी कई बड़ी ट्रेनें डायवर्ट या रद्द कर दी गई हैं. वहीं दूसरी तरफ, झांसी-महोबा रूट पर मेंटेनेंस और दोहरीकरण के काम के चलते कई ट्रेनें कैंसिल हुई हैं. सफर पर निकलने से पहले रद्द और रूट डायवर्ट की गई ट्रेनों की यह पूरी लिस्ट जरूर देख लें…

झांसी-महोबा रूट पर ब्लॉक

उत्तर प्रदेश के झांसी-मानिकपुर रेलखंड के मऊरानीपुर-रोरा खंड के बीच दोहरीकरण (Double Line) का काम चल रहा है. वहां नॉन-इंटरलॉकिंग के चलते रेलवे ने 6 ट्रेनों को पूरी तरह निरस्त कर दिया है और कुछ के रास्ते बदल दिए हैं.

ये 6 ट्रेनें रहेंगी कैंसिल

11801 ग्वालियर-प्रयागराज एक्सप्रेस: 27 और 28 जुलाई को कैंसिल,

11802 प्रयागराज-ग्वालियर एक्सप्रेस: 28 और 29 जुलाई को कैंसिल,

64613 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-बांदा मेमू: 27 और 28 जुलाई को कैंसिल,

64614 बांदा-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी मेमू: 27 और 28 जुलाई को कैंसिल,

64611 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-मानिकपुर मेमू: 28 जुलाई को कैंसिल,

64612 मानिकपुर-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी मेमू: 28 जुलाई को कैंसिल,

इन ट्रेनों का बदला गया रूट

गाड़ी संख्या 19666 उदयपुर-खजुराहो: 27 जुलाई को अपने पुराने मार्ग झांसी-महोबा-खजुराहो के बजाय परिवर्तित मार्ग झांसी-देलवाड़ा-बिरारी-खजुराहो के रास्ते चलेगी. वहीं, गाड़ी संख्या 19665 खजुराहो-उदयपुर: 28 जुलाई को परिवर्तित मार्ग खजुराहो-बिरारी-देलवाड़ा-झांसी के रास्ते चलेगी.

देरी से चलेंगी ये ट्रेनें

12176 ग्वालियर-हावड़ा चंबल एक्सप्रेस: 27 जुलाई को 60 मिनट की देरी से चलेगी,

12176 आगरा कैंट-हावड़ा चंबल एक्सप्रेस: 23 जुलाई को 60 मिनट की देरी से चलेगी,

04191 ग्वालियर-रीवा: 22 जुलाई को अपने समय से 1 घंटे लेट रवाना होगी,

डिब्रूगढ़-गुवाहाटी रूट पर थमीं ट्रेनें, ट्रैक जलमग्न

असम के शिवसागर जिले के सिमालुगुड़ी इलाके में हो रही भारी बारिश के कारण डिखो नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. बाढ़ का पानी सिमालुगुड़ी रेलवे स्टेशन, यार्ड और रेलवे ट्रैक तक पहुंच गया है. यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे (NFR) ने सिमालुगुड़ी-नामतियाली और सिमालुगुड़ी-सेलेंघाट रेलखंड पर ट्रेनों की आवाजाही को अगले आदेश तक रोक दिया है. सीपीआरओ कपिंजल किशोर शर्मा के मुताबिक, फिलहाल पानी बहुत ज्यादा है, इसलिए ट्रैक को पहुंचे नुकसान का सही अंदाजा नहीं लगाया जा पा रहा है. पानी घटने के बाद ही काम दोबारा शुरू हो पाएगा.

इन ट्रेनों के बदले गए मार्ग

डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया की ओर आने-जाने वाली कई बड़ी ट्रेनों को अब रंगिया-रंगापाड़ा मार्ग से डायवर्ट करके चलाया जा रहा है:

12423/20503 डिब्रूगढ़ – नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस

22504/22503 डिब्रूगढ़ – कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस (दोनों तरफ से)

15903 डिब्रूगढ़ – चंडीगढ़ एक्सप्रेस

15909 डिब्रूगढ़ – लालगढ़ अवध असम एक्सप्रेस

15945 लोकमान्य तिलक टर्मिनस – डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस

ये ट्रेनें आंशिक रूप से हुईं कैंसिल या बीच में रोकी गईं (Partially Cancelled)

13281 डिब्रूगढ़ – राजेंद्र नगर एक्सप्रेस

15670/15669 डिब्रूगढ़ – गुवाहाटी नागालैंड एक्सप्रेस (दोनों तरफ से)

15959 हावड़ा – डिब्रूगढ़ कामरूप एक्सप्रेस

15934 अमृतसर – न्यू तिनसुकिया एक्सप्रेस

20504/12424 नई दिल्ली – डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस

15910 लालगढ़ – डिब्रूगढ़ अवध असम एक्सप्रेस

कैंसिल रहेगी ये लोकल ट्रेनें

अगर आप असम के लोकल रूट्स पर यात्रा करते हैं, तो ध्यान दें कि ये ट्रेनें पूरी तरह कैंसिल हैं:

तिनसुकिया – जोरहाट टाउन पैसेंजर

तिनसुकिया – लुमडिंग DEMU

लेडो – गुवाहाटी इंटरसिटी एक्सप्रेस

लेडो – रंगिया इंटरसिटी एक्सप्रेस

रंगिया – न्यू तिनसुकिया इंटरसिटी एक्सप्रेस

डिब्रूगढ़ – सिमालुगुड़ी पैसेंजर

यात्रियों की राहत के लिए रेलवे के बड़े कदम

रेलवे यात्रियों को परेशान नहीं होने दे रहा है। फंसे हुए यात्रियों के लिए भोजन, पानी और टिकट रिफंड की पूरी व्यवस्था की गई है. साथ ही सभी बड़े स्टेशनों पर हेल्प डेस्क बनाए गए हैं. यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए स्थानीय बसें (ASTC) और स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की जा रही है. विवेक एक्सप्रेस और कामरूप एक्सप्रेस के सैकड़ों यात्रियों को बसों के जरिए सुरक्षित मरियानी स्टेशन तक पहुंचाया गया है. जाते-जाते बता दें कि प्राकृतिक आपदा और रेलवे मेंटेनेंस के चलते शेड्यूल में कभी भी बदलाव हो सकता है. इसलिए स्टेशन के लिए निकलने से पहले NTES ऐप या रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर अपनी ट्रेन का लाइव स्टेटस जरूर चेक कर लें.