Train Cancelled: भारी बारिश के चलते मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद शताब्दी समेत कई ट्रेनें रद्द, देखें रीशेड्यूल और डायवर्टेड रूट की लिस्ट

Western Railway train cancellation update: मुंबई सेंट्रल डिवीजन में भारी बारिश और पटरियों पर हुए जलजमाव के कारण वेस्टर्न रेलवे ने मुंबई-अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस और डहानू रोड-पनवेल समेत कई लोकल व मेमू ट्रेनों को रद्द कर दिया है. इसके साथ ही गुजरात सुपरफास्ट एक्सप्रेस को रीशेड्यूल किया गया है और दादर-सूबेदारगंज स्पेशल अब दादर के बजाय सूरत स्टेशन से चलेगी.

Written by: Satyam Kumar
Published: July 7, 2026, 8:24 AM IST
Mumbai train cancelled
ट्रेनें कैंसिल
  • भारी बारिश के चलते 7 जुलाई 2026 को मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद जाने वाली ट्रेनें शताब्दी एक्सप्रेस (12009) को रद्द किया गया है.
  • मुंबई सेंट्रल डिवीजन से डहानू रोड, पनवेल, वसई रोड, बोरीवली और विरार के बीच चलने वाली 10 से अधिक MEMU और लोकल ट्रेनें रद्द
  • मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद जाने वाली गुजरात सुपरफास्ट एक्सप्रेस (22953) अपने समय 2 घंटे 35 मिनट की देरी से सुबह 08:15 बजे रवाना होगी.
  • दादर से चलने वाली सूबेदारगंज स्पेशल (04176) मुंबई के दादर स्टेशन के बजाय गुजरात के सूरत स्टेशन से बनकर चलेगी

 Train cancellation update: मुंबई और आस-पास के इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश आफत बन चुकी है. मुंबई सेंट्रल डिवीजन में भारी बारिश के बाद पटरियों पर हुए जलजमाव को देखते हुए वेस्टर्न रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है. रेलवे ने एहतियात के तौर पर कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जबकि कई ट्रेनों के समय में बदलाव और शॉर्ट-ओरिजनेट किया है.  वेस्टर्न रेलवे ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि चर्चगेट–दहानू रोड के बीच चलने वाली सभी पश्चिम रेलवे उपनगरीय लोकल सेवाएं 10–15 मिनट की देरी से चल रही हैं. कृपया अपनी यात्रा की योजना उसी अनुसार बनाएं. 

ये ट्रेनें रहेंगी कैंसिल

वेस्टर्न रेलवे ने कई ट्रेनों को कैंसिल करने का ऐलान किया है. 12009 मुंबई सेंट्रल – अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस भी आज कैंसिल रहेगी. वहीं, राज्य में चलने वाले कई मेमू ट्रेनें भी आज भारी बारिश और जलजमाव के चलते कैंसिल रहेगी.

और पढ़ें: मुंबई से पुणे-सोलापुर के बीच चलने वाली ये 16 ट्रेनें रहेंगी कैंसिल, कर्जत लोनावला के बीच लैंडस्लाइड से इनके बदले रूट, देखें पूरी लिस्ट

ट्रेन नंबर ट्रेन का नाम यात्रा की तारीख स्थिति
69164 दहानू रोड, पनवेल मेमू 7 जुलाई 2026 रद्द
69165 पनवेल, वसई रोड मेमू 7 जुलाई 2026 रद्द
69168 वसई रोड, पनवेल मेमू 7 जुलाई 2026 रद्द
69167 पनवेल, वसई रोड मेमू 7 जुलाई 2026 रद्द
69166 वसई रोड, पनवेल मेमू 7 जुलाई 2026 रद्द
69161 पनवेल, दहानू रोड मेमू 7 जुलाई 2026 रद्द
69174 दहानू रोड, बोरीवली मेमू 7 जुलाई 2026 रद्द
69139 बोरीवली, वलसाड मेमू 7 जुलाई 2026 रद्द
69141 विरार, सूरत मेमू 7 जुलाई 2026 रद्द
61002 दहानू रोड, बोरीवली मेमू 7 जुलाई 2026 रद्द

रीशेड्यूल की गई ट्रेनें

ट्रेन नंबर 22953 मुंबई सेंट्रल – अहमदाबाद गुजरात सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 7 जुलाई 2026 को अपने निर्धारित समय सुबह 05:40 बजे के बजाय अब सुबह 08:15 बजे प्रस्थान करेगी.  ट्रेन अपने तय समय से 2 घंटे 35 मिनट की देरी (Delay) से चलेगी. वहीं, ट्रेन नंबर 04106 उधना – प्रयागराज स्पेशल 6 जुलाई 2026 के बजाय अब रीशेड्यूल होकर 7 जुलाई 2026 को तड़के 02:30 बजे उधना स्टेशन से रवाना हुई है.

शॉर्ट-ओरिजनेट ट्रेन

ट्रेन नंबर 04176 दादर – सूबेदारगंज स्पेशल 7 जुलाई 2026 को यात्रा शुरू करने वाली ये ट्रेन अपने निर्धारित स्टेशन दादर के बजाय सूरत स्टेशन से बनकर चलेगी. ये ट्रेन सूरत से अपने निर्धारित समय सुबह 04:22 बजे रवाना होगी. वहीं, दादर और सूरत के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी.

यात्रियों के लिए जरूरी सलाह

वेस्टर्न रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे मौसम के मिजाज और जलजमाव की स्थिति को देखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं.

किसी भी असुविधा से बचने के लिए रेलवे के आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर, नेशनल ट्रेन इन्क्वायरी सिस्टम (NTES) ऐप या रेलवे के सोशल मीडिया हैंडल के जरिए ट्रेन का लेटेस्ट लाइव स्टेटस चेक करने के बाद ही स्टेशन के लिए निकलें.

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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