Train Cancelled: भारी बारिश के चलते मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद शताब्दी समेत कई ट्रेनें रद्द, देखें रीशेड्यूल और डायवर्टेड रूट की लिस्ट

Train cancellation update: मुंबई और आस-पास के इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश आफत बन चुकी है. मुंबई सेंट्रल डिवीजन में भारी बारिश के बाद पटरियों पर हुए जलजमाव को देखते हुए वेस्टर्न रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है. रेलवे ने एहतियात के तौर पर कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जबकि कई ट्रेनों के समय में बदलाव और शॉर्ट-ओरिजनेट किया है. वेस्टर्न रेलवे ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि चर्चगेट–दहानू रोड के बीच चलने वाली सभी पश्चिम रेलवे उपनगरीय लोकल सेवाएं 10–15 मिनट की देरी से चल रही हैं. कृपया अपनी यात्रा की योजना उसी अनुसार बनाएं.
वेस्टर्न रेलवे ने कई ट्रेनों को कैंसिल करने का ऐलान किया है. 12009 मुंबई सेंट्रल – अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस भी आज कैंसिल रहेगी. वहीं, राज्य में चलने वाले कई मेमू ट्रेनें भी आज भारी बारिश और जलजमाव के चलते कैंसिल रहेगी.
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम
|यात्रा की तारीख
|स्थिति
|69164
|दहानू रोड, पनवेल मेमू
|7 जुलाई 2026
|रद्द
|69165
|पनवेल, वसई रोड मेमू
|7 जुलाई 2026
|रद्द
|69168
|वसई रोड, पनवेल मेमू
|7 जुलाई 2026
|रद्द
|69167
|पनवेल, वसई रोड मेमू
|7 जुलाई 2026
|रद्द
|69166
|वसई रोड, पनवेल मेमू
|7 जुलाई 2026
|रद्द
|69161
|पनवेल, दहानू रोड मेमू
|7 जुलाई 2026
|रद्द
|69174
|दहानू रोड, बोरीवली मेमू
|7 जुलाई 2026
|रद्द
|69139
|बोरीवली, वलसाड मेमू
|7 जुलाई 2026
|रद्द
|69141
|विरार, सूरत मेमू
|7 जुलाई 2026
|रद्द
|61002
|दहानू रोड, बोरीवली मेमू
|7 जुलाई 2026
|रद्द
Passenger Advisory | Western Railway
⚠️ Due to water logging, the following MEMU services will remain cancelled on 07.07.2026:
❌ 69164 Dahanu Road – Panvel
❌ 69165 Panvel – Vasai Road
❌ 69168 Vasai Road – Panvel
❌ 69167 Panvel – Vasai Road
❌ 69166 Vasai Road – Panvel
❌…
— DRM – Mumbai Central, WR (@drmbct) July 7, 2026
ट्रेन नंबर 22953 मुंबई सेंट्रल – अहमदाबाद गुजरात सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 7 जुलाई 2026 को अपने निर्धारित समय सुबह 05:40 बजे के बजाय अब सुबह 08:15 बजे प्रस्थान करेगी. ट्रेन अपने तय समय से 2 घंटे 35 मिनट की देरी (Delay) से चलेगी. वहीं, ट्रेन नंबर 04106 उधना – प्रयागराज स्पेशल 6 जुलाई 2026 के बजाय अब रीशेड्यूल होकर 7 जुलाई 2026 को तड़के 02:30 बजे उधना स्टेशन से रवाना हुई है.
ट्रेन नंबर 04176 दादर – सूबेदारगंज स्पेशल 7 जुलाई 2026 को यात्रा शुरू करने वाली ये ट्रेन अपने निर्धारित स्टेशन दादर के बजाय सूरत स्टेशन से बनकर चलेगी. ये ट्रेन सूरत से अपने निर्धारित समय सुबह 04:22 बजे रवाना होगी. वहीं, दादर और सूरत के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी.
वेस्टर्न रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे मौसम के मिजाज और जलजमाव की स्थिति को देखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं.
Mumbai Local Services Restored
Mumbai local train services between Vasai Road and Virar have been restored following the temporary disruption caused by heavy rainfall.
We sincerely regret the inconvenience caused to our valued passengers during this period and thank you for… pic.twitter.com/laLSGP6cxm
— DRM – Mumbai Central, WR (@drmbct) July 7, 2026
किसी भी असुविधा से बचने के लिए रेलवे के आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर, नेशनल ट्रेन इन्क्वायरी सिस्टम (NTES) ऐप या रेलवे के सोशल मीडिया हैंडल के जरिए ट्रेन का लेटेस्ट लाइव स्टेटस चेक करने के बाद ही स्टेशन के लिए निकलें.
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