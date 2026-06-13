Train Cancelled: जम्मू से प्रयागराज के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, बांदीकुई-ईदगाह रेलमार्ग पर लेटेस्ट अपडेट, गाजियाबाद-सहारणपुर रूट इस दिन बाधित

Train Cancelled & Special Train Alert: भारतीय रेलवे ने जम्मू से प्रयागराज के बीच समर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है. वहीं, गाजियाबाद-सहारनपुर रेलखंड पर 19-20 जून को मरम्मत कार्य के चलते शताब्दी समेत कई ट्रेनें रद्द रहेंगी. बांदीकुई-ईदगाह रूट के यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है.

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जम्मू से प्रयागराज के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

Jammu to Prayagraj special train route: अगर आप भी आने वाले दिनों में ट्रेन से कहीं घूमने या किसी काम से सफर करने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके बहुत काम की है. समर वेकेशन और सर्विसिंग के चलते भारतीय रेलवे ने एक साथ कई बड़ी घोषणाएं आई हैं. कुछ यात्रियों के लिए खुशखबरी है कि नई समर स्पेशल ट्रेनें शुरू हो रही हैं, तो कुछ रूट्स पर ब्लॉक के कारण आपको थोड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है. आइए जानते हैं जम्मू-प्रयागराज स्पेशल ट्रेन का टाइम टेबल और गाजियाबाद-सहारनपुर रूट पर रद्द होने वाली ट्रेनों की पूरी लिस्ट..

जम्मू तवी से प्रयागराज संगम के बीच ट्रेन

गर्मियों की छुट्टियों में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने जम्मू तवी और प्रयागराज संगम के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है.

जम्मू से प्रयागराज (ट्रेन नंबर 04112): ये ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन 9 जून से 29 सितंबर 2026 तक प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को चलाई जाएगी. ये गाड़ी जम्मू तवी से सुबह 11:30 बजे रवाना होगी और सहारनपुर व मुरादाबाद के रास्ते होते हुए रात 11:15 बजे अपने स्टेशन पहुंचेगी.

प्रयागराज से जम्मू तवी (ट्रेन नंबर 04111): वापसी में ये ट्रेन 8 जून से 28 सितंबर 2026 तक प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को चलेगी. ये प्रयागराज से दोपहर 12:10 बजे छूटेगी और अलीगढ़ व बुलंदशहर के रास्ते रात 20:05 बजे रेलवे स्टेशन पहुंचेगी, जहां पर ये 5 मिनट रुकेगी.

बांदीकुई-ईदगाह रेलमार्ग पर राहत की खबर

दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ईदगाह-बांदीकुई रेलमार्ग का इस्तेमाल करने वाले दैनिक यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है. रेलवे प्रशासन ने बांदीकुई-ईदगाह रूट पर होने वाले नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य को फिलहाल रद्द कर दिया है. पहले इस कार्य के चलते ईदगाह-बांदीकुई-ईदगाह ट्रेन का संचालन 11 जून से 26 जून तक रद्द करने का फैसला लिया गया था, लेकिन अब काम टलने की वजह से ट्रेनों का संचालन पहले की तरह सुचारू रूप से सामान्य रहेगा और यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होगी.

गाजियाबाद-सहारनपुर रूट पर ट्रेनें कैंसिल

अगर आप इस रूट पर सफर करने वाले हैं तो आपको बता दें कि गाजियाबाद-सहारनपुर रेलखंड पर पुल संख्या 61 के गर्डर्स को बदलने का काम किया जाना है. स्टील गर्डर को पीएससी स्लैब से बदलने के चलते 19 और 20 जून को इस रूट पर भारी ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा. मरम्मत कार्य के चलते नई दिल्ली और देहरादून के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस समेत कई प्रमुख ट्रेनें पूरी तरह से निरस्त यानि रद्द रहेंगी

गाजियाबाद- सहारणपुर ट्रेनें रद्द

गाजियाबाद- सहारणपुर ट्रेनें रद्द होने वाली प्रमुख ट्रेनों की सूची है,

ट्रेन रूट तिथि स्थिति 12017 नई दिल्ली – देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस 19 जून निरस्त 12018 देहरादून – नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस 19 जून निरस्त 14682 जालंधर सिटी – पुरानी दिल्ली 19 जून निरस्त 14681 पुरानी दिल्ली – जालंधर सिटी 19 जून निरस्त 20412 सहारनपुर – पुरानी दिल्ली एमईएमयू सुपरफास्ट 19 जून निरस्त 64555 गाजियाबाद – मेरठ सिटी पैसेंजर 19 जून निरस्त 64556 मेरठ सिटी – गाजियाबाद पैसेंजर 19 जून निरस्त 20411 पुरानी दिल्ली – सहारनपुर एमईएमयू सुपरफास्ट 20 जून निरस्त

सलाह 19 और 20 जून को घर से निकलने से पहले रेलवे हेल्प नंबर 139 या NTES ऐप पर अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें.