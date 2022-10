Train Cancelled Today: छठ पूजा को लेकर उत्तर भारत के लोगों को घर आने के लिए ट्रेन मुख्य सहारा हैं. इस बीच भारतीय रेलवे ने मेंटेनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों के मद्देनजर बुधवार को कुल 89 से भी ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया है. इनमें से 89 ट्रेनें जहां आज पूरी तरह से कैंसल की गई हैं वहीं 37 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द कर दी गई हैं. रद्द की गई ट्रेनों की सूची में पठानकोट, वाराणसी और पटना जैसे कई शहरों से चलने वाली ट्रेनें शामिल हैं.Also Read - Chhath Puja 2022 Date and Timing: कब शुरू हो रही है छठ पूजा? नोट कर लें नहाय-खाय और जानें पूजा का शुभ मुहूर्त

ऐसे में जिन यात्रियों ने आईआरसीटीसी वेबसाइट के माध्यम से अपने टिकट बुक किए हैं, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके टिकट अपने आप रद्द हो जाएंगे और 3-6 व्यावसायिक दिनों के भीतर रिफंड शुरू हो जाएगा. जिन लोगों ने काउंटर से टिकट बुक कराया है, उन्हें जाकर टिकट कैंसिल कराना होगा. अगर आपको भी आज ट्रेन से यात्रा करनी है तो एक बार कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट जरूर देख लें. Also Read - Train Cancelled Today: रेलवे ने आज रद्द कर दी हैं 177 ट्रेनें, कहीं आपकी ट्रेन भी तो कैंसिल नहीं, यहां देखें पूरी लिस्ट

इन ट्रेनों को किया गया है कैंसिल

01605 PTK-JMKR EXP SPL

PATHANKOT (PTK) – JAWLMUKHI ROAD (JMKR) PSPC 17:15 Also Read - UP: मालगाड़ी के 29 डिब्बे पटरी से उतरे, वंदे भारत समेत 20 ट्रेनों की आवाजाही हुई प्रभावित

01606 PTK-JMKR EXP SPL

JAWLMUKHI ROAD (JMKR) – PATHANKOT (PTK) PSPC 04:35

01607 PTK-JDNX SPL

PATHANKOT (PTK) – JOGINDER NAGAR (JDNX) PSPC 02:05

01608 BJPL-PTK EXP SPL

BAIJNATHPAPROLA (BJPL) – PATHANKOT (PTK) PSPC 04:00

01609 PTK-BJPL XPRES SPL

PATHANKOT (PTK) – BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC 15:20

01610 BJPL-PTK SPL

BAIJNATHPAPROLA (BJPL) – PATHANKOT (PTK) PSPC 17:55

01885 BINA-DMO UNRSERVED EXP

BINA JN (BINA) – DAMOH (DMO) PSPC 18:00

01886 DMO-BINA UNRSERVED EXP

DAMOH (DMO) – BINA JN (BINA) PSPC 05:45

02518 GHY-KOAA TOD SPECIAL

GUWAHATI (GHY) – KOLKATTA TERMINAL (KOAA) TOD 21:00

03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL

AZIMGANJ JN (AZ) – NALHATI JN (NHT) PSPC 22:25

03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL

NALHATI JN (NHT) – AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 05:35

03087 AZ RPH MEMU PGR SPL

AZIMGANJ JN (AZ) – RAMPUR HAT (RPH) PSPC 04:22

03094 RPH – AZ MEMU PGR SPL

RAMPUR HAT (RPH) – AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 18:20

03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL

BOKARO STEEL CITY (BKSC) – ASANSOL MAIN (ASN) PSPC 15:40

03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL

ASANSOL MAIN (ASN) – BOKARO STEEL CITY (BKSC) PSPC 07:05

04551 BTI-FKA EXP SPL

BHATINDA (BTI) – FAZILKA (FKA) PSPC 09:40

04552 FKA-BTI MEXP SPL

FAZILKA (FKA) – BHATINDA (BTI) PSPC 13:15

04601 PTK-JDNX PASSANGER

PATHANKOT (PTK) – JOGINDER NAGAR (JDNX) PSPC 10:10

04602 JDNX-PTK PASSNGER

JOGINDER NAGAR (JDNX) – PATHANKOT (PTK) PSPC 07:10

04647 PTK-BJPL EXP SPL

PATHANKOT (PTK) – BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC 08:45

04648 BJPL-PTK EXP SPL

BAIJNATHPAPROLA (BJPL) – PATHANKOT (PTK) PSPC 16:25

04685 PTK-BJPL EXPSPL

PATHANKOT (PTK) – BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC 12:50

04686 JDNX-PTK PASSNGER

JOGINDER NAGAR (JDNX) – PATHANKOT (PTK) PSPC 11:55

04699 PTK-BJPL EXPSPL

PATHANKOT (PTK) – BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC 06:00

04700 BJPL-PTK EXPSPL

BAIJNATHPAPROLA (BJPL) – PATHANKOT (PTK) PSPC 07:10

05366 RMR-MB SPL EXP

RAMNAGAR (RMR) – MORADABAD (MB) PSPC 21:10

05517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL

DARBHANGA JN (DBG) – HARNAGAR (HRGR) PSPC 16:20

05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA

HARNAGAR (HRGR) – DARBHANGA JN (DBG) PSPC 05:00

05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL

DARBHANGA JN (DBG) – HARNAGAR (HRGR) PSPC 08:25

05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL

HARNAGAR (HRGR) – DARBHANGA JN (DBG) PSPC 14:45

06802 CBE-SA MEMU EXP SPL

COIMBATORE JN (CBE) – SALEM JN (SA) PSPC 09:05

06803 SA-CBE MEMU EXP SPL

SALEM JN (SA) – COIMBATORE JN (CBE) PSPC 13:40

07685 AGTL-SBRM TOD SPECIAL

AGARTALA (AGTL) – SABROOM (SBRM) TOD 14:15

07687 AGTL-DMR TOD SPECIAL

AGARTALA (AGTL) – DHARMANAGAR (DMR) TOD 05:20

07688 DMR-AGTL TOD SPECIAL

DHARMANAGAR (DMR) – AGARTALA (AGTL) TOD 10:35

07795 SC-MOB DEMU

SECUNDERABAD JN (SC) – MANOHARABAD (MOB) PSPC 05:45

07906 DBRT – LEDO DMU SPECIAL

DIBRUGARH TOWN (DBRT) – LEDO (LEDO) PSPC 07:05

07907 LEDO – DBRT DMU SPECIAL

LEDO (LEDO) – DIBRUGARH TOWN (DBRT) PSPC 17:50

09108 EKNR – PRTN SPECIAL

EKTA NAGAR (EKNR) – PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 09:50

09109 PRTN – EKNR SPECIAL

PRATAPNAGAR (PRTN) – EKTA NAGAR (EKNR) PSPC 12:15

09110 EKNR – PRTN SPECIAL

EKTA NAGAR (EKNR) – PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 13:55

09113 PRTN – EKNR SPL

PRATAPNAGAR (PRTN) – EKTA NAGAR (EKNR) PSPC 15:45

10101 RATNAGIRI- MADGAON

RATNAGIRI (RN) – MADGAON (MAO) MEX 01:40

10102 MADGAON – RATNAGIRI

MADGAON (MAO) – RATNAGIRI (RN) MEX 19:00

11039 MAHARASHTRA EXP

KOLHAPUR (KOP) – GONDIA JN (G) MEX 14:45

11306 GDG-SUR EXP

GADAG JN (GDG) – SOLAPUR JN (SUR) MEX 02:45

13345 BSB-SGRL INTERCITY EXP

VARANASI (BSB) – SINGRAULI (SGRL) MEX 14:10

13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP

SINGRAULI (SGRL) – VARANASI (BSB) MEX 05:30

14203 BSB LKO INTERCITY

VARANASI (BSB) – LUCKNOW (LKO) MEX 17:50

14204 LKO BSB INTERCITY

LUCKNOW (LKO) – VARANASI (BSB) MEX 07:00

14213 BSB-GD INTERCITY

VARANASI (BSB) – BAHRAICH (BRK) MEX 14:00

14214 BSB-GD INTERCITY

BAHRAICH (BRK) – VARANASI (BSB) MEX 05:15

20948 EKNR – ADI JANSHATABDHI

EKTA NAGAR (EKNR) – AHMEDABAD JN (ADI) JSH 11:15

20949 ADI – EKNR JANSHATABDHI

AHMEDABAD JN (ADI) – EKTA NAGAR (EKNR) JSH 15:20

SDAH -NH LOCAL

SEALDAH (SDAH) – NAIHATI JN (NH) SUB 04:40

31414 NH – SDAH LOCAL

NAIHATI JN (NH) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:50

31423 SDAH – NH LOCAL

SEALDAH (SDAH) – NAIHATI JN (NH) SUB 12:20

31432 NH-SDAH LOCAL

NAIHATI JN (NH) – SEALDAH (SDAH) SUB 13:40

31711 NH – RHA LOCAL

NAIHATI JN (NH) – RANAGHAT JN (RHA) SUB 05:00

31712 RHA-NH LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) – NAIHATI JN (NH) SUB 04:05

36033 HWH-CDAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – CHANDANPUR (CDAE) SUB 10:30

36034 CDAE HWH LOCAL

CHANDANPUR (CDAE) – HOWRAH JN (HWH) SUB 11:55

37211 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 04:47

37216 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 04:45

37246 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 12:30

37247 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 13:15

37253 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 14:40

37256 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 15:10

37305 ANDOLAN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – SINGUR (SIU) SUB 19:15

37306 SIU-HWH LOCAL

SINGUR (SIU) – HOWRAH JN (HWH) SUB 21:05

37307 HWH – HPL LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – HARIPAL (HPL) SUB 06:52

37308 HPL-HWH LOCAL

HARIPAL (HPL) – HOWRAH JN (HWH) SUB 08:30

37319 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK) SUB 10:20

37327 HWH – TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK) SUB 13:38

37330 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH) SUB 12:00

37338 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH) SUB 15:15

37343 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK) SUB 20:05

37348 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33

37411 SHE-TAK LOCAL

SEORAPHULI (SHE) – TARAKESWAR (TAK) SUB 05:15

37412 TAK-SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE) SUB 04:05

37415 SHE TAK LOCAL

SEORAPHULI (SHE) – TARAKESWAR (TAK) SUB 08:25

37416 TAK SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE) SUB 07:25

37731 BDC-MYM LOCAL

BANDEL JN (BDC) – MEMARI (MYM) SUB 20:47

37732 MYM-BDC LOCAL

MEMARI (MYM) – BANDEL JN (BDC) SUB 21:50

37782 BWN-BDC LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) – BANDEL JN (BDC) SUB 06:45

37783 BDC-BWN LOCAL

BANDEL JN (BDC) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 04:20

37785 BDC-BWN LOCAL

BANDEL JN (BDC) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 05:45

37786 BWN-BDC LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) – BANDEL JN (BDC) SUB 03:35

52539 NJP-KGN-DJ AC PASSENGER

NEW JALPAIGURI (NJP) – DARJEELING (DJ)