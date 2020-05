Train Services Restarts From May 12, Know ticket bookings and fare details: भारतीय रेल 12 मई से धीरे-धीरे यात्री ट्रेन संचालन शुरू करेगा. शुरुआत में 15 जोड़ी ट्रेनें (30 वापसी यात्रा) चलाई जाएंगी. रेल मंत्रालय ने कहा कि सभी यात्री ट्रेनों में केवल AC कोच होंगे और ट्रेन सीमित स्टेशन पर ही रूकेंगी. वहीं टिकट किराया राजधानी ट्रेन के बराबर होगा. अर्थात जो किराया राजधानी ट्रेनों का होता है वही किराया इन ट्रेन टिकट के लिए देना होगा. इन ट्रेनों में रिजर्वेशन (आरक्षण) के लिए बुकिंग 11 मई को शाम 4 बजे शुरू होगी. Also Read - Shramik Special Trains: श्रमिक स्पेशल ट्रेन में कौन कर सकता है सफर, जाना है घर तो कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन, ट्रेन से जुड़ी हर बात

यहां जानिए IRCTC पर कैसे करें टिकट बुक

रेल मंत्रालय ने कहा कि टिकट केवल IRCTC की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी. बुकिंग सिर्फ आईआरसीटीसी की वेबसाइट irctc.co.in के जरिए की जा सकेगी. टिकट बुक करने के लिए आपको IRCTC की वेबसाइट पर जाकर लॉगइन करना होगा. Also Read - आलोचनाओं के बीच भारतीय रेलवे ने दिया बयान, मजदूरों से नहीं राज्य सरकारों से लिया जा रहा 15% किराया

ये ट्रेनें विशेष ट्रेनों के रूप में नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलेंगी और डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू-तवी को जाएंगी. भारतीय रेल का कहना है कि इन 15 जोड़ी ट्रेनों के बाद वह अन्य मार्गों पर भी विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी. Also Read - लॉकडाउन में छूट के बीच ट्रेन और विमान यात्रा को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कही ये बड़ी बात

Train Service restarts from May 12, Know ticket bookings and fare details here on irctc.co.in

क्या स्टेशनों पर मिलेगा टिकट?……नहीं, भारतीय रेल ने कहा कि स्टेशनों पर टिकट बुकिंग खिड़की बंद रहेगी, प्लेटफॉर्म टिकट सहित कोई काउंटर टिकट जारी नहीं होगा. उसने कहा कि सिर्फ वैध आरक्षित टिकटधारकों को रेलवे स्टेशन में प्रवेश की अनुमति होगी. उसने कहा कि यात्रियों के लिए प्रस्थान बिंदु पर मास्क पहनना और स्वास्थ्य जांच अनिवार्य होगा, सिर्फ उन्हीं लोगों को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति होगी जिनमें वायरस से संक्रमण के कोई लक्षण नजर नहीं आएगा.

उसका कहना है कि 20,000 डिब्बे कोविड-19 देखभाल केन्द्र के रूप में आरक्षित करने और प्रवासी श्रमिकों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रोजाना करीब 300 ‘श्रमिक स्पेशल’ ट्रेनें चलाने के लिए डिब्बे आरक्षित रखने के बाद कोचों की उपलब्धता के आधार पर अन्य मार्गों पर यात्री सेवाएं बहाल की जाएंगी. गौरतलब है कि कोविड-19 राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण 25 मार्च से ही सभी यात्री ट्रेन सेवाएं बंद हैं.