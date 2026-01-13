Hindi India Hindi

Train Ticket New Booking Rules Indian Railways Changed Ticket Booking Rules Again If You Travel By Train You Must Know This Update

Train Ticket New Booking Rules: रेलवे ने फिर बदला टिकट बुकिंग का नियम, ट्रेन में करते हैं सफर तो जरूर जानिये अपडेट

Train Ticket Booking New Rules: रेलवे का यह नया नियम एडवांस टिकट बुकिंग करने से जुड़ा है. अब एडवांस टिकट की विंडो ओपन होने वाले दिन सिर्फ आधार ऑथेंटिकेशन वाले यूजर्स ही टिकट बुक कर सकेंगे.

Train Ticket Booking New Rules: अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो इसके लिए आपको एक वैलिड ट्रेन टिकट की जरूरत होती है. टिकट को लेकर रेलवे समय-समय पर कुछ न कुछ बदलाव करते रहता है. रेलवे ने 12 जनवरी यानी एक दिन पहले ही ट्रेन टिकट बुकिंग रूल में फिर बदलाव किया है. इंडियन रेलवे की तरफ से बताया गया है कि यह बदलाव एडवांस ऑनलाइन रिजर्वेशन में उन यात्रियों को प्राथमिकता देने के लिए किया गया है जिन्होंने IRCTC पर आधार ऑथेंटिकेशन पूरा कर लिया है.

रेलवे ने क्या किया बदलाव?

रेलवे के इस बदलाव के बाद अब एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) के पहले दिन सिर्फ आधार से वेरिफाइड यूजर्स ही जनरल रिजर्व टिकट बुक कर सकेंगे. यानी जिस दिन बुकिंग विंडो खुलती है उस पूरे दिन आधार ऑथेंटिकेटेड यूजर्स को ही टिकट बुक करने की सुविधा मिलेगी. बीते काफी समय से एडवांस रिजर्वेशन शुरू होने का पहला दिन काफी मुश्किल भरा होता था, खासकर बिज़ी रूट्स पर और त्योहारों के मौसम के दौरान. इस दौरान टिकट बहुत जल्दी बिक जाते थे. इससे कई यात्री वेटिंग लिस्ट में रह जाते थे. नया नियम इन्हीं दिक्कतों को दूरस करने के लिए लागू किया गया है.

कैसे काम करता है टिकट रिजर्वेशन सिस्टम?

इंडियन रेलवे एक एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) सिस्टम का इस्तेमाल करता है जो यात्रियों को काफी पहले से सीटें बुक करने की सुविधा देता है. बुकिंग विंडो खुलते ही डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए ज्यादा भीड़ वाले रूट्स (खासकर AC और स्लीपर क्लास के लिए) के टिकट अक्सर कुछ ही मिनटों में बिक जाते हैं. ऑनलाइन बुकिंग IRCTC के ज़रिए होती है, जबकि ऑफलाइन बुकिंग स्टेशन रिजर्वेशन काउंटर पर पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) के ज़रिए की जाती है. टिकटों को दलालों से बचाने के लिए ही रेलवे ने आधार ऑथेंटिकेशन शुरू किया है.

12 जनवरी से क्या-क्या बदला?

रेलवे के नये नियम के मुताबिक, यह अपडेट खास तौर पर एडवांस रिजर्वेशन पीरियड के पहले दिन की ऑनलाइन बुकिंग पर लागू होता है. ARP के पहले दिन सिर्फ़ आधार से वेरिफाइड IRCTC यूजर्स को ही ऑनलाइन जनरल रिजर्व टिकट बुक करने की इजाज़त होगी. वेरिफाइड यूजर्स उस दिन सुबह 8:00 बजे से आधी रात तक टिकट बुक कर सकते हैं. बिना आधार वेरिफिकेशन वाले यूजर्स पहले दिन ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर पाएंगे और उन्हें सीट की उपलब्धता के आधार पर बाद तक इंतजार करना होगा. पहले, आधार से वेरिफाइड यूजर्स को सिर्फ़ सीमित टाइम स्लॉट के लिए एक्सेस मिलता था, जिसे धीरे-धीरे बढ़ाया गया.

यात्रियों के लिए क्या है इसका मतलब?

अगर आप अक्सर ट्रेन से यात्रा करते हैं तो जान लें कि अगर आप पहले से बुकिंग करने की सोच रहे हैं तो आधार ऑथेंटिकेशन अब ऑप्शनल नहीं है. वेरिफाइड यात्रियों को अब ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, कम समय का दबाव और पसंदीदा क्लास में सीट मिलने का बेहतर मौका मिलता है. जो लोग वेरिफिकेशन में देरी करते हैं, उन्हें कम सीटें मिल सकती हैं.

