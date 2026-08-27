कानपुर में विमान क्रैश- गंगा बैराज के पास मलबे में तब्दील हुआ ट्रेनी एयरक्राफ्ट- दोनों पायलटों की मौत

कानपुर से एक ट्रेनी एयरक्राफ्ट के दुर्घनाग्रस्त होने की दुखद जानकारी मिली है. इस हादसे में दोनों पायलटों की मौत हो गई.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/trainee-aircraft-crash-in-kanpur-pilot-and-co-pilot-dies-8511172/ Copy

कानपुर में गंगा बैराज के पास क्रैश हुए विमान हादसे की तस्वीर @x.com

यह एक ट्रेनी विमान था, जिसमें दो कुल 2 पायलट थे सवार

हादसे का कारण सामने आना बाकी, संतुलन खोकर जमीन पर गिरा

जमीन से टकराते ही मलबे में तब्दील हो गया विमान, पायलटों की मौके पर मौत

सूचना मिलने पर राहत और बचाव के लिए पहुंची थी पुलिस

Training Aircraft Crash in Kanpur, Pilot and Co-Pilot Died: उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक दर्दनाक हवाई हादसे की खबर आ रही है. यहां एक ट्रेनी एयरक्राफ्ट को दो पायलट उड़ा रहे थे और यह विमान संतुलन खोकर जमीन पर गिरकर दुर्घटना का शिकार हो गया. इस एयरक्राफ्ट में सवार दोनों पायलटों की मौत की खबर है. यह हादसा गंगा बैराज के पास हुआ है, जहां दोनों पायलट इस विमान को उड़ाते हुए पहुंचे थे. फिलहाल दुर्घटना की वजह सामने आना बाकी है कि क्या है हादसा किसी तकनीकी गड़बड़ी के चलते हुए या फिर किसी लापरवाही की वजह से हुआ.

डबल इंजन वाला 4 सीटर था विमान

बताया जा रहा है कि यह डबल इंजन 4 सीटर ट्रेनिंग विमान था, जो गंगा बैराज के पास खुले मैदान में क्रैश हो गया है. इसमें ट्रेनी पायलट के साथ इंस्ट्रक्टर पायलट सवार थे और पुलिस ने दोनों की मौत की पुष्टि की है.

#WATCH | UP | A twin-engine four-seater training aircraft crashes in a field in Kanpur; Instructor pilot and trainee pilot killed, say police. pic.twitter.com/XihvcSo1xj — ANI (@ANI) August 27, 2026

टकराते ही मलबे में तब्दील हुआ विमान

खबरें हैं कि विमान को यहां गिरता देख आसपास मौजूद लोग पहले घबरा गए. बाद में वह राहत और बचाव के लिए पहुंचे और इस बीच आपालकाल सेवाओं को भी इसकी जानकारी दी गई. यहां ग्रामीणों की भारी भीड़ जुटने लगी थी. इस बीच सूचना मिलते ही नवाबगंज थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. उसने पायलट और को-पायलट को मलबे में तब्दील हो चुके विमान से बाहर निकाला और तुरंत इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा, लेकिन दोनों के मौत की खबर से निराशा फैल गई.

कौन थे विमान में सवार पायलट?

इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले दोनों पायलटों की पहचान हो गई है. कर्नाटक के अभिषेक पुजारी बतौर ट्रेनी पायलट यहां विमान उड़ाने का प्रशिक्षण ले रहे थे, जबकि गुजरात के सचिन भाटिया यहां ट्रेनर के रूप में कार्यरत थे. बताया जा रहा है कि दोनों पायलटों की हादसे के दौरान मौके पर ही मौत हो गई.