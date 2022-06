नई दिल्ली: ओडिशा के बिरसाल हवाई पट्टी के पास विमान आज सोमवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया. जानकारी के पायलट प्रशिक्षण संगठन जीएटीआई से संबद्ध एक सेसना-152 विमान सोमवार को ओडिशा में बिरसाल हवाई पट्टी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसमें सवार प्रशिक्षु पायलट घायल हो गया.Also Read - परमाणु क्षमता से लैस 4000 KM मारक क्षमता वाली अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का भारत ने किया सफल परीक्षण

विमानन नियामक डीजीसीए के वरिष्ठ अधिकारियों ने सोमवार को इसकी जानकरी दी. अधिकारी ने बताया कि प्रशिक्षु पायलट को अस्पताल ले जाया गया है और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने घटना की जांच शुरू कर दी है.

An aircraft (VT-EUW) went out of runway during take-off roll while engaged in solo circuit and landing at Birasal, in Odisha, today. The aircraft’s propeller and nose wheel were damaged. The student pilot also has received minor injuries: Directorate General of Civil Aviation pic.twitter.com/U732zZUybA

— ANI (@ANI) June 6, 2022