Trains Cancel Today: अगर आप आज ट्रेन से यात्रा करनेवाले हैं तो घर से निकलने से पहले कैंसिल की गई ट्रेनों की लिस्ट जरूर देख लें. भारतीय रेलवे ने आज 224 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है. रेलवे की तरफ से दी गई जानकारी में कहा गया है कि आज यानी बुधवार, 13 जुलाई 2022, को देश भर में 224 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है. आज रेलवे ने 27 ट्रेनों को पार्शियली कैंसिल भी किया है. इन ट्रेनों का या तो शुरूआती स्टेशन बदल दिया गया है या फिर डेस्टिनेशन स्टेशन में बदलाव किया गया है.Also Read - मोबाइल से चेक करें ट्रेन का रनिंग स्टेटस, तुरंत मिलेगी इतनी जानकारी, जानें- क्या है तरीका?

आज रद्द की गई अधिकांश ट्रेनें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि राज्यों की ओर जानेवाली या वहां से चलनेवाली हैं. Also Read - IRCTC Refund Status: चैटबॉट Ask Disha से टिकट के रिफंड की स्थिति के साथ पाएं अन्य जानकारियां, यहां जानें तरीका

झारखंड में ट्रेन दुर्घटना की वजह से कैंसिल हैं ट्रेनें Also Read - अगर ट्रेन में लोअर बर्थ ही चाहिए, तो अपनाएं आईआरसीटीसी का बताया यह तरीका, मिल जाएगी सीट!

रेलवे अधिकारियों ने बताया है कि इन दिनों लगभग हर जोन में ब्लॉक की वजह से मेंटनेंस के साथ ही कुछ अन्य काम किए जा रहे हैं. इसलिए कुछ ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ता है. झारखंड में धनबाद के पास प्रधान खांटा स्टेशन के पास कल एक अंडरपास बनाते हुए दुर्घटना हुई है.इस वजह से भी कुछ ट्रेनों को कैंसिल किया गया है.

Some trains were diverted/cancelled at night as agitation took place after the incident. But the line is clear now and train services resumed/restored on this route (Pradhankhanta- Dhanbad- Gaya route) at 5:25 am: PRO, Dhanbad Division, East Central Railway zone

— ANI (@ANI) July 13, 2022