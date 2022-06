Trains Cancel Today: भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने आज अलग-अलग कारणों से कुल 153 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है, इसमें पैसेंजर (Passenger Train), मेल (Mail Train), और एक्सप्रेस (Express Train) सभी तरह की ट्रेनें शामिल हैं. इन ट्रेनों को कैंसिल (Divert Train List), डायवर्ट (Divert Train List) या रिशेड्यूल (Reschedule Train List) करने के पीछे कई अलग-अलग कारण हैं. इसलिए अगर आप भी आज ट्रे्न से यात्रा करनेवाले हैं तो घर से निकलने से पहले ट्रेनों की स्थिति जान लें.Also Read - Railway Update: यात्रीगढ़ ध्यान दें, रेलवे ने रद्द की 213 ट्रेनें, घर से निकलने से पहले देख लें लिस्ट

आज रेलवे ने किया कुल 153 ट्रेनों को रद्द

आज के दिन यानी 28 जून 2022 को रेलवे ने कुल 148 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है और आज कुल 20 ट्रेनों को रेलवे ने डायवर्ट करने का फैसला किया है. Also Read - बिहार से दिल्ली-मुंबई जानेवाली ट्रेनों में टिकटों की मारामारी, चल रही है लंबी वेटिंग, जानिए डिटेल्स

00101 SGLA-ANDI KISAN SPL

SANGOLA (SGLA) – ADARSH NAGAR DELHI (ANDI) PEXP 18:00

00105 RV-BZM KISAN

RAVER (RV) – BHIMSEN (BZM) PEXP 17:50

00107 DVL-MFP KISAN PEXP SPL

DEVLALI (DVL) – MUZAFFARPUR JN (MFP) PEXP 11:00

00110 MFP-SGLA SPL

MUZAFFARPUR JN (MFP) – DAUND JN (DD) PEXP 10:00

00112 MFP-DD-PUNE PARCEL EXP

DAUND JN (DD) – PUNE JN (PUNE) PEXP 19:00

00123 SGLA-SGTY KISAN SPL

SANGOLA (SGLA) – SANKRAIL GOODS TERMI (SGTY) PEXP 00:05

00157 SAV-ANDI KISAN SPL

SAVDA (SAV) – ADARSH NAGAR DELHI (ANDI) PEXP 03:40

00913 PBR-SHM PARCEL SPL TRAIN

PORBANDAR (PBR) – SANKRALL (SEL) PEXP 04:35

02101 CSMT-MMR SPL

CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) – MANMAD JN (MMR) TOD 15:45

02102 MMR-CSMT SPL

MANMAD JN (MMR) – CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) TOD 08:45

03068 AZ-KWAE MEMU PGR SPL

AZIMGANJ JN (AZ) – KATWA JN. (KWAE) PSPC 04:45

03341 BRKA-DOS PASSENGER SPL

BARKA KANA (BRKA) – DEHRI ON SONE (DOS) PSPC 07:35

03342 DOS-BRKA PASSENGER SPL

DEHRI ON SONE (DOS) – BARKA KANA (BRKA) PSPC 14:40

03359 BRKA-BSB MEMU PASS SPL

BARKA KANA (BRKA) – VARANASI (BSB) PSPC 03:30

03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL

BOKARO STEEL CITY (BKSC) – ASANSOL MAIN (ASN) PSPC 15:40

03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL

ASANSOL MAIN (ASN) – BOKARO STEEL CITY (BKSC) PSPC 07:05

03642 DDU-DLN PASSENGER SPL

PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) – DILDARNAGAR JN (DLN) PSPC 06:05

04201 BSB-PBH MEX SPL

VARANASI (BSB) – PARTAPGARH JN (PBH) PSPC 06:00

04379 ROZA BARELLY MEXP

ROZA JN (ROZA) – BAREILLY(NR) (BE) PSPC 06:15

05095 NKE-GKP UNRESERVED EXP

NARKATIAGANJ JN (NKE) – GORAKHPUR (GKP) PSPC 15:05

05096 GKP-NKE UNRESERVED EXP

GORAKHPUR (GKP) – NARKATIAGANJ JN (NKE) PSPC 06:55

05210 NKE-RXL DEMU PASS. SPL

NARKATIAGANJ JN (NKE) – RAXAUL JN (RXL) PSPC 07:25

05218 RXL-DBG DEMU SPECIAL

RAXAUL JN (RXL) – DARBHANGA JN (DBG) PSPC 10:20

05260 NKE-MFP MEMU PASS. SPL

NARKATIAGANJ JN (NKE) – MUZAFFARPUR JN (MFP) PSPC 03:00

05261 MFP-RXL MEMU PASS SPL

MUZAFFARPUR JN (MFP) – RAXAUL JN (RXL) PSPC 08:35

05288 RXL-MFP MEMU PASS. SPL

RAXAUL JN (RXL) – MUZAFFARPUR JN (MFP) PSPC 05:55

05366 RMR-MB SPL EXP

RAMNAGAR (RMR) – MORADABAD (MB) PSPC 21:10

05497 NKE-GKP DAILY UNRESER EXP

NARKATIAGANJ JN (NKE) – GORAKHPUR (GKP) PSPC 05:40

05498 GKP-NKE DAILY UNRESER EXP

GORAKHPUR (GKP) – NARKATIAGANJ JN (NKE) PSPC 22:45

05504 MBO-GHY PASSENGER SPL

MAIRABARI (MBO) – GUWAHATI (GHY) PSPC 04:00

05515 LLP-SHC DEMU SPECIAL

LALITGRAM (LLP) – SAHARSA JN (SHC) PSPC 13:30

05516 SHC-LLP DEMU SPECIAL

SAHARSA JN (SHC) – LALITGRAM (LLP) PSPC 06:45

06923 VKA-DBNK EXP SPL

VERKA JN (VKA) – DERABABA NANAK (DBNK) PSPC 09:40

06924 VKA-DBNK EXP SPL

DERABABA NANAK (DBNK) – VERKA JN (VKA) PSPC 11:20

07331 SUR-UBL PASSENGER

SOLAPUR JN (SUR) – HUBLI JN (UBL) PSPC 04:45

07332 UBL-SUR PASSENGER

HUBLI JN (UBL) – SOLAPUR JN (SUR) PSPC 12:55

07335 BGM-SED UR EXP SPL

BELGAUM (BGM) – SHEDBAL (SED) PSPC 08:00

07336 SED-BGM UR EXP SPL

SHEDBAL (SED) – BELGAUM (BGM) PSPC 12:00

07491 J-NSL

JALNA (J) – NAGARSOL (NSL) PSPC 06:15

07492 NAGARSOLE-J

NAGARSOL (NSL) – JALNA (J) PSPC 18:15

07519 MLFC-SGUJ DMU SPECIAL

MALDA COURT (MLFC) – SILIGURI JN (SGUJ) PSPC 08:45

07530 SHTT – GHY DMU SPECIAL

SILGHAT TOWN (SHTT) – GUWAHATI (GHY) PSPC 06:00

07792 NDKD-KCG DEMU

NADIKODE (NDKD) – KACHEGUDA (KCG) PSPC 16:10

07795 SC-MOB DEMU

SECUNDERABAD JN (SC) – MANOHARABAD (MOB) PSPC 05:45

07796 MOB-SC DEMU

MANOHARABAD (MOB) – SECUNDERABAD JN (SC) PSPC 08:45

07906 DBRT – LEDO DMU SPECIAL

DIBRUGARH TOWN (DBRT) – LEDO (LEDO) PSPC 07:05

07907 LEDO – DBRT DMU SPECIAL

LEDO (LEDO) – DIBRUGARH TOWN (DBRT) PSPC 17:40

08705 R DGG MEMU SPL

RAIPUR JN (R) – DONGARGARH (DGG) PSPC 08:30

08706 DGG BSP MEMU SPL

DONGARGARH (DGG) – BILASPUR JN. (BSP) PSPC 11:40

08709 R DGG MEMU SPL

RAIPUR JN (R) – DONGARGARH (DGG) PSPC 17:20

08710 DGG R MEMU SPL

DONGARGARH (DGG) – RAIPUR JN (R) PSPC 05:50

08737 RIG-BSP MEMU SPL

RAIGARH (RIG) – BILASPUR JN. (BSP) PSPC 15:35

08738 BSP RIG MEMU SPL

BILASPUR JN. (BSP) – RAIGARH (RIG) PSPC 10:40

08739 SDL BSP MEMU

SHAHDOL (SDL) – BILASPUR JN. (BSP) PSPC 09:30

08740 BSP-SDL MEMU

BILASPUR JN. (BSP) – SHAHDOL (SDL) PSPC 07:45

08861 GONDIA JSG SPL

GONDIA JN (G) – JHARSUGUDA JN (JSG) PSPC 05:20

08862 JSG GONDIA MEMU SPL

JHARSUGUDA JN (JSG) – GONDIA JN (G) PSPC 07:20

09484 PTN – MSH PASSENGER

NARAYANPUR TATWARA (PTN) – MAHESANA JN (MSH) PSPC 19:20

10101 RATNAGIRI- MADGAON

RATNAGIRI (RN) – MADGAON (MAO) MEX 02:12

10102 MADGAON – RATNAGIRI

MADGAON (MAO) – RATNAGIRI (RN) MEX 19:25

11265 JBP-ABKP EXP

JABALPUR (JBP) – AMBIKAPUR (ABKP) MEX 13:10

11266 ABKP-JBP EXP

AMBIKAPUR (ABKP) – JABALPUR (JBP) MEX 06:15

11402 ADB-CSMT SPL

ADILABAD (ADB) – CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) MEX 13:00

11409 PUNE-NZB DMU

DAUND JN (DD) – NIZAMABAD (NZB) MEX 16:45

12071 CSMT-J JANSHATABDI EXP

CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) – JALNA (J) JSH 12:10

12072 JANSHATABDI EXPRESS

JALNA (J) – CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) JSH 08:30

12109 PANCHAVATI EXP.

CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) – MANMAD JN (MMR) SUF 18:15

12110 MMR-CSMT PANCHAVATI EXP

MANMAD JN (MMR) – CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) SUF 06:02

12132 SAINAGAR DR EXP

SAINAGAR SIRIDI (SNSI) – DADAR (DR) SUF 22:25

12135 PUNE-NGP EXPRESS

PUNE JN (PUNE) – NAGPUR (NGP) SUF 17:40

12367 BGP ANVT VIKRAM SHILA EXP

BHAGALPUR (BGP) – ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) SUF 11:50

12410 NZM RIG GONDWANA EXPRES

HAZRAT NIZAMUDDIN JN (NZM) – RAIGARH (RIG) SUF 15:05

12503 HUMSAFAR EXPRESS

BANGALORE CANT (BNC) – AGARTALA (AGTL) SUF 10:15

12757 SC-SKZR EXPKAGHAZNAGAR EX

SECUNDERABAD JN (SC) – SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR) SUF 08:20

12758 SKZR-SC EXP

SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR) – SECUNDERABAD JN (SC) SUF 14:50

14235 VARANASI-BAREILLY EXP

VARANASI (BSB) – BAREILLY(NR) (BE) MEX 23:10

14236 BERELLY VARANASI EXP

BAREILLY(NR) (BE) – VARANASI (BSB) MEX 16:35

15417 RAJYA RANI EXPRESS

ALIPUR DUAR JN (APDJ) – SILGHAT TOWN (SHTT) MEX 17:00

15615 GHY-SCL EXPRESS

GUWAHATI (GHY) – SILCHAR (SCL) MEX 23:55

15616 SCL-GHY EXPRESS

SILCHAR (SCL) – GUWAHATI (GHY) MEX 07:20

15623 BGKT-KYQ EXPRESS

BHAGAT KI KOTHI (BGKT) – KAMAKHYA (KYQ) MEX 16:10

15777 NJP-APDJ TOURIST EXPRESS

NEW JALPAIGURI (NJP) – ALIPUR DUAR JN (APDJ) MEX 07:20

15778 APDJ-NJP TOURIST EXPRESS

ALIPUR DUAR JN (APDJ) – NEW JALPAIGURI (NJP) MEX 14:00

17003 KZJ-SRUR RAMGIRI

KAZIPET JN (KZJ) – SIRPUR TOWN (SRUR) MEX 05:25

17057 CSMT-SC DEVAGIRI EXP

CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) – SECUNDERABAD JN (SC) MEX 21:30

17317 UBL-DR EXPESS

HUBLI JN (UBL) – DADAR (DR) MEX 15:30

17318 DR-UBL EXPRESS

DADAR (DR) – HUBLI JN (UBL) MEX 20:25

17481 BSP-TPTY EXP

BILASPUR JN. (BSP) – TIRUPATI (TPTY) MEX 15:35

17612 CSMT-NED EXP

CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) – NANDED (NED) MEX 18:45

17687 MMR-DAB

MANMAD JN (MMR) – DHARMABAD (DAB) MEX 15:00

18109 TATA ITR EXP

TATANAGAR JN (TATA) – ITWARI (ITR) MEX 09:10

18235 BPL-BSP EXP CUM PASS

BHOPAL (BPL) – BILASPUR JN. (BSP) MEX 10:15

18236 BSP-BPL PASS CUM EXP

BILASPUR JN. (BSP) – BHOPAL (BPL) MEX 22:30

18247 BSP-REWA EXP

BILASPUR JN. (BSP) – REWA (REWA) MEX 19:20

18248 REWA-BSP EXP

REWA (REWA) – BILASPUR JN. (BSP) MEX 22:15

19811 KOTA-ETW EXPRESS

KOTA JN (KOTA) – ETAWAH (ETW) MEX 23:50

19812 ETW-KOTA EXPRESS

ETAWAH (ETW) – KOTA JN (KOTA) MEX 17:00

20843 BSP-BGKT S. F. EXP

BILASPUR JN. (BSP) – BHAGAT KI KOTHI (BGKT) SUF 18:25

20846 BKN BSP SF EXP

BIKANER JN (BKN) – BILASPUR JN. (BSP) SUF 01:10

22454 RAJYA RANI EX

MEERUT CITY (MTC) – LUCKNOW (LJN) SUF 06:40

22455 SNSI-KLK SUPERFAST EXP

SAINAGAR SIRIDI (SNSI) – KALKA (KLK) MEX 10:00

22848 LTT-VSKP S/F WEEKLY

LOKMANYATILAK (LTT) – VISAKHAPATNAM (VSKP) SUF 00:15

22866 PURI-LTT S F WEEKLY

PURI (PURI) – LOKMANYATILAK (LTT) SUF 06:00

22959 JAMNAGAR INTERCITY

VADODARA JN (BRC) – JAMNAGAR (JAM) SUF 15:50

31411 SDAH -NH LOCAL

SEALDAH (SDAH) – NAIHATI JN (NH) SUB 04:40

31414 NH – SDAH LOCAL

NAIHATI JN (NH) – SEALDAH (SDAH) SUB 04:50

31423 SDAH – NH LOCAL

SEALDAH (SDAH) – NAIHATI JN (NH) SUB 12:20

31432 NH-SDAH LOCAL

NAIHATI JN (NH) – SEALDAH (SDAH) SUB 13:40

31617 SDAH-RHA LOCAL

SEALDAH (SDAH) – RANAGHAT JN (RHA) SUB 08:00

31622 RHA – SDAH LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) – SEALDAH (SDAH) SUB 10:12

31711 NH – RHA LOCAL

NAIHATI JN (NH) – RANAGHAT JN (RHA) SUB 05:00

31712 RHA-NH LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) – NAIHATI JN (NH) SUB 04:05

34352 SPR – CG LOCAL

SONARPUR JN. (SPR) – CANNING (CG) SUB 04:50

34412 SDAH- SPR LOCAL

SEALDAH (SDAH) – SONARPUR JN. (SPR) SUB 04:15

34511 CG – SDAH LOCAL

CANNING (CG) – SEALDAH (SDAH) SUB 03:45

36033 HWH-CDAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – CHANDANPUR (CDAE) SUB 10:30

36034 CDAE HWH LOCAL

CHANDANPUR (CDAE) – HOWRAH JN (HWH) SUB 11:55

37211 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 04:47

37216 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 04:45

37246 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 12:30

37247 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 13:15

37253 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 14:40

37256 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 15:10

37305 ANDOLAN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – SINGUR (SIU) SUB 19:15

37306 SIU-HWH LOCAL

SINGUR (SIU) – HOWRAH JN (HWH) SUB 21:05

37307 HWH – HPL LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – HARIPAL (HPL) SUB 06:52

37308 HPL-HWH LOCAL

HARIPAL (HPL) – HOWRAH JN (HWH) SUB 08:30

37312 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH) SUB 03:50

37319 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK) SUB 10:20

37327 HWH – TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK) SUB 13:38

37330 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH) SUB 12:00

37335 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK) SUB 17:42

37338 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH) SUB 15:15

37343 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK) SUB 20:05

37348 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33

37411 SHE-TAK LOCAL

SEORAPHULI (SHE) – TARAKESWAR (TAK) SUB 05:15

37412 TAK-SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE) SUB 04:05

37415 SHE TAK LOCAL

SEORAPHULI (SHE) – TARAKESWAR (TAK) SUB 08:25

37416 TAK SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE) SUB 07:25

37611 HWH-PDA LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – PUNDOOAH (PDA) SUB 11:42

37614 PDA-HWH LOCAL

PUNDOOAH (PDA) – HOWRAH JN (HWH) SUB 13:30

37657 HWH-MYM LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – MEMARI (MYM) SUB 13:43

37658 MYM-HWH LOCAL

MEMARI (MYM) – HOWRAH JN (HWH) SUB 16:05

37731 BDC-MYM LOCAL

BANDEL JN (BDC) – MEMARI (MYM) SUB 20:47

37732 MYM-BDC LOCAL

MEMARI (MYM) – BANDEL JN (BDC) SUB 21:50

37741 BDC-KWAE LOCAL

BANDEL JN (BDC) – KATWA JN. (KWAE) SUB 03:05

37746 KWAE-BDC LOCAL

KATWA JN. (KWAE) – BANDEL JN (BDC) SUB 11:10

37782 BWN-BDC LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) – BANDEL JN (BDC) SUB 06:45

37783 BDC-BWN LOCAL

BANDEL JN (BDC) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 04:20

37785 BDC-BWN LOCAL

BANDEL JN (BDC) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 05:45

37786 BWN-BDC LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) – BANDEL JN (BDC) SUB 03:35

52965 DADN KKD PASSENGER

DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) – KALKUND (KKD) PAS 11:05

52966 KKD DADN PASSENGER

KALKUND (KKD) – DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) PAS 15:34 Also Read - Train Cancelled List: भारतीय रेलवे ने आज 175 ट्रेनों को किया रद्द, इनके बदले मार्ग, यहां देखें पूरी लिस्ट