श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी सफलता लगी है. सुरक्षा बलों ने रविवार को पुलवामा जिले के त्राल में मुठभेड़ के दौरान तीन आतंकवादी को मार गिराया. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, मारे गए आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए थे. सुरक्षा बलों ने मारे गए आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया है.

#UPDATE on Tral encounter: 3 terrorists killed in the encounter-Umar Fayaz Lone (Hizbul Mujahideen), Adil Bashir Mir (Hizbul Mujahideen) and Faizan Hameed Bhat (Jaish-e-Mohammed). #JammuAndKashmir https://t.co/TcVyxWPK6e

— ANI (@ANI) January 12, 2020