नई दिल्ली: कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश एस. मुरलीधर का तबादला उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की सिफारिश के बाद किया गया. उन्होंने प्रसाद ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस नियमित स्थानांतरण पर राजनीति कर रही है. कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर का तबादला सुस्थापित प्रक्रिया के तहत पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट किया गया है.

कांग्रेस ने मुरलीधर के तबादले को लेकर सरकार पर निशाना साधने के बाद यह बयान दिया. पार्टी ने आरोप लगाया था कि दिल्ली हिंसा मामले में भाजपा नेताओं को बचाने के लिए सरकार ने न्यायाधीश का तबादला किया.

प्रसाद ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया,”नियमित स्थानांतरण का राजनीतिकरण करके कांग्रेस ने एक बार फिर न्यायपालिका के प्रति अपना सम्मान दिखा दिया.” कानून मंत्री ने कहा, ”माननीय न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर का तबादला 12 फरवरी को भारत के प्रधान न्यायाधीश के नेतृत्व में उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश के तहत किया गया.”

Union Minister RS Prasad: By politicizing a routine transfer, Congress has yet again displayed its scant regard for the judiciary. People of India have rejected Congress Party & hence it’s hell-bent on destroying the very institutions India cherishes by constantly attacking them. https://t.co/M45oL7muq4

— ANI (@ANI) February 27, 2020