हैदराबाद: हैदराबाद में ट्रांसजेंडर्स के लिए बड़ा जॉब मेला लगाया गया. ट्रांसजेंडर्स इसमें बड़ी संख्या में हिस्सा लेने पहुंचे. यहां जॉब मेले में कई ट्रांसजेंडर्स ने इंटरव्यू दिए. ख़ास बात ये है कि ये जॉब मेला सिटी पुलिस द्वारा आयोजित कराया गया. इस जॉब मेले में लगभग 100 कंपनियों ने हिस्सा लिया. 600 से अधिक नौकरियों के लिए इंटरव्यू लिए गए.Also Read - Mrs. and Mr. Shameem Trailer: 'मोहब्बत की नहीं जाती, जी जाती है', पाकिस्तानी वेब शो का ट्रेलर रिलीज़

इंटरव्यू देने आई ट्रांसजेंडर मधुशालिनी कहती हैं कि मैं अपने समुदाय के सदस्यों के साथ जॉब मेले में आई हूँ. लोग सोचते हैं कि ट्रांसजेंडर भीख मांगते हैं या फिर सेक्स वर्कर बन जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है. हम भी काम करने की ख्वाहिश रखते हैं और नौकरी पाने पर गर्व महसूस करते हैं. Also Read - पाखी शर्मा बन गईं Bobby Darling बोलीं- मैं औरत बन गई हूं, गे का रोल क्यों करूं? सेक्‍सुअलिटी की वजह से नहीं मिल रहा काम

Telangana | Transgender job aspirants take part in Job Mela held by city police in Hyderabad

Almost 100 companies have come and announced over 600 vacancies. This platform enables job seekers and employers to connect: CV Anand, Police Commissioner, Hyderabad pic.twitter.com/GHgUGSPcFG

— ANI (@ANI) March 26, 2022