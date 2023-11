Tunnel Rescue: चट्टान का सीना चीर 400 घंटे बाद बाहर निकाले गए सुरंग में फंसे सभी 41 जांबाज, दिन-रात चला रेस्क्यू ऑपरेशन | VIDEO

उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में बीते 17 दिन से फंसे 41 श्रमिकों को निकालने की कोशिश में मंगलवार को शाम 7बजे बड़ी सफलता आखिर मिल ही गई. देश और दुनिया का 17 दिनों तक ध्यान बचाव अभियान पर लगा हुआ था. मजदूरों को वेल्डेड पाइपों से बने मार्ग से बाहर निकाला जा रहा है. सिल्क्यारा-डंडालगांव टनल में 12 नवंबर से फंसे 41 मजदूरों में से पहले को शाम 7.50 बजे बाहर निकाला गया. अब तह सभी 41 बाहर निकल चुके हैं.

केंद्रीय मंत्री नितित गडकरी ने कहा, सभी 41 मजदूरों को सकुशल सुरंग से बाहर निकाला गया है. सभी 41 मजूदरों को सुरंग से सुरक्षित निकाले जाने के बाद नितिन गडकरी ने कहा, राहत और बचाव कार्य में शामिल सभी एजेंसियों का आभार, यह बहुत ही कुशलता से अंजाम दिया गया एक समन्वित अभियान था.



All 41 workers trapped inside the Silkyara tunnel in Uttarakhand since November 12, have been successfully rescued.



इसी के साथ मजदूरों को निकालने का सिलसिला शुरू हो गया है. इससे पहले श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए लगातार जारी अभियान के 17 वें दिन बचावकर्मियों ने मलबे के पार पाइप को मजदूरों तक पहुंचाया.

Ambulances leave from the Silkyara tunnel site as all the workers trapped inside the tunnel since November 12 have been successfully rescued.

