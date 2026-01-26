By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
कच्ची दीवार से निकला खजाना! इटावा के गांव में सिक्कों से भरा मटका मिलते ही मची अफरा-तफरी
उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के अजनौरा गांव में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. गांव के एक जर्जर और पुराने मकान की कच्ची दीवार से बच्चों को सिक्कों से भरा एक मटका मिला. बताया जा रहा है कि ये सिक्के चांदी और कांसे के हैं और 1920 से पहले के हो सकते हैं.
उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के अजनौरा गांव में उस समय सनसनी फैल गई, जब बच्चों को खेलते-खेलते एक पुराने मकान की कच्ची दीवार से सिक्कों से भरा मटका मिला. ये घटना अचानक जरूर थी, लेकिन इसने पूरे गांव का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. देखते ही देखते शांत गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोग मटके में छुपे खजाने को लेकर तरह-तरह की बातें करने लगे.
घटना उस समय सामने आई जब कुछ बच्चे गांव में लंबे समय से खाली पड़े एक जर्जर मकान के पास खेल रहे थे. खेल के दौरान दीवार का एक हिस्सा कमजोर होने पर वहां से मिट्टी का मटका दिखाई दिया. बच्चों की जिज्ञासा बढ़ी और उन्होंने मटके के अंदर झांककर देखा तो उसमें सिक्के भरे हुए थे. बच्चों ने जैसे ही सिक्के बाहर निकालने शुरू किए, खबर तेजी से गांव में फैल गई.
ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई
सिक्कों की खबर मिलते ही मकान से जुड़े कुछ ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और बच्चों से सिक्के अपने कब्जे में ले लिए. कुछ ही देर में वहां ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. हर कोई यह जानना चाहता था कि मटके में आखिर कितने सिक्के हैं और वे कितने पुराने हैं. बताया जा रहा है कि मटके में चांदी और कांसे के सिक्के थे, जिनका समय 1920 से पहले का हो सकता है. हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है.
ग्रामीणों के अनुसार, ये मकान लंबरदार बाबा का था, जो कई साल पहले गुजर चुके थे. उनकी कोई संतान नहीं थी और उनके रिश्तेदार भी लंबे समय से गांव में नहीं रहते. माना जा रहा है कि उन्हीं के समय में ये सिक्के सुरक्षित रखने के लिए दीवार के भीतर छुपाए गए होंगे. गांव के बुजुर्गों का कहना है कि पुराने समय में लोग अपनी जमा-पूंजी को इस तरह मिट्टी के बर्तनों में छुपाकर रखते थे.
घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और हालात को संभाला. थाना प्रभारी कमल भाटी ने बताया कि अब तक चार सफेद धातु और चार कांसे के सिक्के बरामद किए गए हैं. मटके से कुल कितने सिक्के निकले थे, यह अभी साफ नहीं हो पाया है. पुलिस अन्य सिक्कों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है और मामले की जांच जारी है.
