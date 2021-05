Coronavirus Cases Decline in India: देश में कोरोना वायरस महामारी (COVID-19 Pandemic in India) के भीषण उछाल के बाद अब संक्रमण के मामलों में कमी देखने को मिली है. आज मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस संबंध में महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इसने बताया कि देश में 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमितों की संख्या कम हुई है. Also Read - इंग्‍लैंड जाने वाले क्रिकेटर्स को केवल Covishield Vaccine लगवाने का फरमान, BCCI ने कहा- 'Co Vaccine से इस वजह से करें परहेज'

आकड़े के मुताबिक मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना, चंडीगढ़, लद्दाख, दमन और दीव, लक्ष्यद्वीप और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या लगातार घट रही है. मंत्रालय के मुताबिक इसी तरह महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार और गुजरात में भी प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों की संख्या घट रही है. Also Read - 'मुंबई पहुंचने पर पॉजिटिव पाए गए तो खिलाड़ी खुद को WTC और टेस्‍ट सीरीज से बाहर मान लें'

सरकार ने बताया कि देश में अभी कोरोना संक्रमण फैलने की दर करीब 21 फीसदी है. इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (Indian Council of Medical Research) के डीजी डॉक्टर बलराम भार्गव ने बताया कि 30 अप्रैल को 19,45,299 लोगों की टेस्टिंग की गई, जो दुनिया में सबसे अधिक है. इधर स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 13 राज्य ऐसे हैं जहां एक्टिव केस एक लाख के पार हैं. 50 हजार से एक लाख एक्टिव केस वाले छह राज्य हैं और पचास हजार से कम एक्टिव केस वाले 17 राज्य हैं. Also Read - Heart Attack In Covid-19: कोरोना पॉजिटिव लोग इन बातों का रखें खास ख्याल

Madhya Pradesh, Uttarakhand, Jharkhand, Telangana, Chandigarh, Ladakh, Daman and Diu, Lakshadweep and Andaman & Nicobar Islands showing continuous decrease in daily new COVID19 cases: Ministry of Health pic.twitter.com/yEWvygL1TZ — ANI (@ANI) May 11, 2021

मौटे तौर पर देखें भारत में कोविड मामलों में तेजी से गिरावट हो रही है. देशभर में पिछले 24 घंटों में 3,29,942 ताजा कोविड-19 मामले दर्ज किए गए. हालांकि इस दौरान मरने वालो की संख्या 3,876 हो गई. बीते शुक्रवार को भारत में सबसे अधिक 4,14,188 कोविड मामले दर्ज हुए थे। पिछले 19 दिनों में भारत की दैनिक कोविड रैली में तीन लाख से अधिक मामलों में वृद्धि हुई है.

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, पिछले 24 घंटों में कुल 3,56,082 लोगों को छुट्टी दी गई है जबकि 1,90,27,304 लोग अब तक कोविड से ठीक हुए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में अब तक कुल 17,27,10,066 लोगों को टीका लगाया गया है, जिनमें 25,03,756 शामिल हैं, जिन्हें पिछले 24 घंटों में टीके लगाए गए थे.