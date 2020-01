नई दिल्ली: भारत 71 वें गणतंत्र दिवस के मौके पर गूगल ने देशवासियों को खास डूडल बनाकर बधाई दी. भारत आज 26 जनवरी 2020 को अपना 71वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. गूगल ने भारतीय संस्कृति को दिखाते हुए रंग-बिरगें रंगों से डूडल बनाया है. इस डूडल में भारत की पूरी संस्कृति को उजागर किया गया है. इसमें इंडिया गेट से लेकर भारत की हर सांस्कृतिक चीजों को दिखाने की कोशिश की गई है.

Mumbai: Students of the Indian Institute of Technology (IIT) Bombay took out a tricolor march in the campus yesterday. #RepublicDay (25.01.20) pic.twitter.com/kWsC6bebsr

— ANI (@ANI) January 26, 2020