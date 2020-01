नई दिल्ली: बचपन में स्कूल में सुबह सुबह जाते ही सबसे पहले प्रार्थना में हिस्सा किसने ही न लिया होगा. कैसा भी कोई भी स्कूल हो हर दिन की शुरुआत ऐसे ही होती है. इस दौरान कई तरह की शरारतें भी होती हैं, जो शायद आपको भी याद होंगी. ऐसी ही एक क्यूट शरारत वाला वीडियो सामने आया है. प्रार्थना के दौरान एक बच्चा प्रार्थना कर रहा है, वह हाथ जोड़े खड़ा है और हाथों के बीच लॉलीपॉप चूस रहा है. मौका मिलते ही लॉलीपॉप चूस रहा है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

बच्चे के इस क्यूट वीडियो को देख हर कोई अपने दिन याद कर मुस्कुरा रहा है. ये वीडियो आईएएस अधिकारी अवनीश शरण ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर कर किया है. अब तक ये वीडियो हजारों लोग देख चुके हैं. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कई लोग हँसते हुए कह रहे हैं कि उन्हें अपने बचपन के दिन याद आ रहे हैं. ये वीडियो गुदगुदाने वाला है. अपने पुराने दिन इस वीडियो को देख महसूस किये जा सकते हैं.

One can easily relate to this. 🤩😍 pic.twitter.com/ztNE1p6nD6

— Awanish Sharan (@AwanishSharan) January 24, 2020