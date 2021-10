Trinamool Congress MP Sushmita Dev and other leaders attacked तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य सुष्मिता देव और पार्टी के 10 अन्य सदस्यों पर शुक्रवार को पश्चिमी त्रिपुरा के अमताली में सत्तारूढ़ भाजपा के सदस्यों ने कथित तौर पर हमला कर दिया. पश्चिम त्रिपुरा जिला पुलिस प्रमुख माणिक लाल दास के अनुसार, तृणमूल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जो अब घटना की जांच कर रही है. दास ने बताया, “टीएमसी की एक कार क्षतिग्रस्त हो गई है. देव या उनकी पार्टी के सदस्यों को कोई शारीरिक चोट नहीं आई है.” हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज किया है.Also Read - Funny Video: प्रदर्शन कर रहे थे विपक्षी कार्यकर्ता, तभी एक ने बोल दिया कुछ ऐसा सुनकर हंसी नहीं रुकेगी | देखिए मजेदार वीडियो

भाजपा प्रवक्ता नबेंदु भट्टाचार्जी ने मीडिया से कहा, "यह घटना उनके आंतरिक कलह का हिस्सा है. तृणमूल सदस्य जो हाल ही में गठित त्रिपुरा संचालन समिति में जगह नहीं बना सके, वे इसके पीछे हैं." अमताली पुलिस स्टेशन में दी गई एक शिकायत में तृणमूल नेताओं ने आरोप लगाया कि एक आउटरीच कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया और उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई. पार्टी के एक बयान में कहा गया है कि देव घायल हो गईं, जबकि टीएमसी कार्यकर्ताओं के मोबाइल और अन्य कीमती सामान हमलावरों ने लूट लिया.

You are a coward @BjpBiplab

Your days in the government are numbered. We will NOT RETREAT. pic.twitter.com/GaU9GWCyyh

— Sushmita Dev সুস্মিতা দেব (@SushmitaDevAITC) October 22, 2021