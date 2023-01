Tripura Assembly Elections 2023: बीजेपी ने 60 सीटों में से 48 कैंडिडेट्स के नाम किए घोषित, किस सीट से चुनाव लड़ेंगे सीएम माणिक साहा, जानें

Tripura Assembly Elections 2023: त्रिपुरा विधानसभा चुनाव2023 के लिए कुल 60 सीटों में से 48 पर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, बाकी बचे 12 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी पार्टी की तरफ से जल्द कर दी जाएगी. त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा टाउन बोरडोवली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे.

बीजेपी की जारी सूची के मुताबिक सीएम माणिक साहा टाउन बोरडोवली से, केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक धनपुर से, एमडी मोबोशर अली कैलाशहर से पार्टी में शामिल हुए, राज्य बीजेपी प्रमुख राजीव भट्टाचार्य बनमालीपुर से चुनाव लड़ेंगे.