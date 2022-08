Tripura, MLA, Sudip Roy Barman, Congress, Agartala, bjp: त्रिपुरा कांग्रेस विधायक सुदीप रॉय बर्मन पर आज गुरुवार को अज्ञात लोगों ने अगरतला में हमला किया है. उनका अगरतला के जीबी पंत अस्पताल में इलाज चल रहा है. अधिक विवरण की प्रतीक्षा है. वहीं, त्रिपुरा कांग्रेस ने इस हमले का आरोप बीजेपी पर लगाया है.Also Read - तेजस्वी यादव ने कहा- ED और CBI मेरे आवास पर कार्यालय कर लें स्थापित, इससे BJP को मिलेगी शांति

कांग्रेस विधायक सुदीप रॉय बर्मन पर हुए हमले के बाद घटनास्थल की फोटोज सामने आईं हैं.

Tripura Congress MLA Sudip Roy Barman attacked by unidentified people in Agartala. He is undergoing treatment at GB Pant hospital in Agartala. More details awaited. pic.twitter.com/ijacN0Vd5e

— ANI (@ANI) August 11, 2022