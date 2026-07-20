त्रिपुरा के DGP अनुराग धनखड़ की संदिग्ध मौत से सनसनी, ऑफिस के बाथरूम में मिले बेहोश; जांच शुरू

त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक (DGP) अनुराग धनखड़ का सोमवार को अचानक निधन हो गया. 1994 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी अनुराग धनखड़ राज्य पुलिस मुख्यालय स्थित अपने कार्यालय के बाथरूम में बेहोशी की हालत में पाए गए। उन्हें तत्काल अगरतला के गोविंद बल्लभ पंत (GBP) अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद पूरे पुलिस महकमे और प्रशासनिक तंत्र में शोक की लहर दौड़ गई है.
घटना की जानकारी मिलते ही त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा पुलिस मुख्यालय पहुंचे और वरिष्ठ अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ली. हालांकि, मुख्यमंत्री ने मीडिया के सामने कोई बयान नहीं दिया. पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से जांच शुरू कर दी है. शुरुआती स्तर पर विभिन्न पहलुओं की जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक मौत के कारणों को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.
अनुराग धनखड़ उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के रहने वाले थे और 1994 बैच के त्रिपुरा कैडर के IPS अधिकारी थे. उन्होंने मई 2025 में त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक का पद संभाला था. इससे पहले वह राज्य में इंटेलिजेंस और कानून-व्यवस्था जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी निभा चुके थे. करीब 16 सालों तक त्रिपुरा में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए उन्होंने सीमा सुरक्षा, खुफिया तंत्र और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों को संभाला.
राज्य पुलिस सेवा के अलावा अनुराग धनखड़ का करियर केंद्रीय एजेंसियों में भी बेहद अहम रहा. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) में उन्होंने पुलिस अधीक्षक, उप महानिरीक्षक, संयुक्त निदेशक और अतिरिक्त निदेशक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काम किया. उनके करियर की सबसे चर्चित उपलब्धियों में पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले से जुड़े नीरव मोदी मामले की जांच का नेतृत्व शामिल रहा। यह देश के सबसे बड़े आर्थिक अपराध मामलों में गिना जाता है.
धनखड़ ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था. साल 2003-04 के दौरान उन्होंने संयुक्त राष्ट्र (UN) के कोसोवो मिशन में शांति स्थापना और पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने का कार्य किया. इसके अलावा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) में भी उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. तीन दशक से अधिक लंबे करियर में उन्होंने कानून-व्यवस्था, खुफिया तंत्र, आपराधिक जांच और पुलिस सुधार से जुड़े कई अहम कार्य किए.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें