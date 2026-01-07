Hindi India Hindi

'जब तक हम अदालत में बैठे हैं, तुम खड़ी रहोगी...' जानिये क्यों महिला से नाराज हो गये हाईकोर्ट जज, सुना दी ऐसी सख्त सजा

त्रिपुरा हाई कोर्ट ने जजों पर पब्लिकली आरोप लगाने और तलाक समझौते की शर्तों को तोड़ने के मामले में एक महिला को दिन भर कोर्ट रूम में खड़े रहने की सजा सुनाई. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानूनी आदेशों का उल्लंघन और न्यायपालिका को बदनाम करना गंभीर अपराध है.

Contempt of Court (सांकेतिक चित्र)

त्रिपुरा हाई कोर्ट ने न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने और अदालती आदेश की अवहेलना करने पर एक महिला को अनोखी और सख्त सजा सुनाई है. कोर्ट ने महिला को पूरे दिन अदालत की कार्यवाही समाप्त होने तक वहीं खड़े रहने का आदेश दिया है. यह मामला केवल कानूनी प्रक्रिया के उल्लंघन का नहीं है, बल्कि जजों की निष्ठा पर सवाल उठाने और सार्वजनिक रूप से न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश का है. जस्टिस टी. अमरनाथ गौड़ और जस्टिस बिस्वजीत पालित की डिवीजन बेंच ने इस व्यवहार को कतई स्वीकार्य नहीं माना और आरोपी महिला को दोषी करार देते हुए सजा मुकर्रर की. आइये जानते हैं पूरा मामला…

क्या है असल मामला?

इस पूरे विवाद की जड़ साल 2023 के एक तलाक समझौते में छिपी है. वैवाहिक विवाद के दौरान पति और पत्नी के बीच एक समझौता हुआ था. इस समझौते की शर्तों के अनुसार, पत्नी को अपनी दो बेटियों के नाम कुछ संपत्तियां गिफ्ट डीड के माध्यम से ट्रांसफर करनी थीं. बदले में पति ने पत्नी को एक नया फ्लैट देने और भरण-पोषण भत्ता (Maintenance) बढ़ाने का वादा किया था. हालांकि, बाद में पत्नी अपनी बात से पलट गई और संपत्तियों का ट्रांसफर नहीं किया. यह कोर्ट को दिए गए वचन का सीधा उल्लंघन था.

हाई कोर्ट जज ने क्यों सुनाया ये सख्त फैसला?

अदालत के आदेश की अनदेखी के बाद जब मामला आगे बढ़ा, तो महिला ने कानूनी रास्ता अपनाने के बजाय विवादित कदम उठाया. महिला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और मामले की सुनवाई करने वाले हाई कोर्ट के जजों पर पक्षपातपूर्ण होने और गलत इरादे से फैसला सुनाने के गंभीर आरोप लगाए. कोर्ट ने इसे बेहद गंभीर माना. अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई पक्ष आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह ऊपरी अदालत में जा सकता है, लेकिन मीडिया में जाकर जजों पर कीचड़ उछालना अपराध है. इसी ‘अदालत की अवमानना’ (Contempt of Court) के लिए बेंच ने महिला को दिन भर कोर्ट में खड़े रहने की सजा दी.

न्यायपालिका की मर्यादा का सवाल

सुनवाई के दौरान महिला के वकील ने कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी और कहा कि महिला अपने किए पर पछता रही है. अदालत ने महिला होने के नाते थोड़ी नरमी जरूर बरती, लेकिन सजा देना इसलिए जरूरी समझा ताकि यह संदेश जाए कि न्याय के मंदिर की गरिमा से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि जजों के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाने से आम जनता का न्याय प्रणाली से भरोसा उठता है.

सजा का क्रियान्वयन

अदालत ने निर्देश दिया कि सजा के तौर पर महिला को कोर्ट की कार्यवाही उठने तक वहीं खड़े रहना होगा. इसके साथ ही उसे अब तलाक समझौते की उन शर्तों को भी पूरा करना होगा जिनसे वह पीछे हट गई थी. यह मामला अब कानूनी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि कैसे अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर न्यायपालिका को निशाना बनाना भारी पड़ सकता है.

