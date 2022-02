Tripura Latest News: त्रिपुरा में सत्तारूढ़ भाजपा के दो विधायकों सुदीप रॉय बर्मन (Sudip Roy Barman) और आशीष कुमार साहा (Ashish Kumar Saha) ने सोमवार को विधानसभा और पार्टी से इस्तीफा दे दिया. पार्टी और पद से इस्तीफा देने के बाद दोनों नेता आज मंगलवार को दिल्ली स्थित कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Congress Leader Rahul Gandhi) के आवास पर पहुंचे हैं. माना जा रहा है कि दोनों जल्द ही कांग्रेस में शामिल होंगे. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) भी राहुल गांधी के आवास पर मौजूद हैं.Also Read - चीन और पाकिस्तान के मुद्दे पर संसद में बयान देने के बाद अपनों के ही निशाने पर राहुल गांधी

मालूम हो कि त्रिपुरा विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद पूर्व मंत्री रॉय बर्मन और साहा दोनों ने मीडिया को बताया कि उन्होंने अपना इस्तीफा भाजपा के राज्य अध्यक्ष माणिक साहा को भी भेज दिया है. इससे पहले रॉय बर्मन ने बताया कि 'हम आज (सोमवार) दिल्ली जा रहे हैं और शनिवार को यहां वापस आएंगे, फिर हम आपको अपने भविष्य के राजनीतिक कदम के बारे में विस्तार से सब कुछ बताएंगे.'

#WATCH | Sudip Roy Barman and Ashish Kumar Saha who resigned from their MLA posts in Tripura Assembly yesterday and also quit BJP, arrive at the residence of Congress leader Rahul Gandhi in Delhi. pic.twitter.com/9ZQTuhKQBp

मगर दोनों नेताओं के राहुल गांधी से मुलाकात के बाद स्पष्ट संकेत हैं कि दोनों कांग्रेस में शामिल होंगे. हालांकि इसपर अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है. मगर रॉय बर्मन और साहा के करीबी सूत्रों ने कहा कि वे दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं. रॉय बर्मन और साहा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब के कड़े आलोचक रहे हैं. दोनों 2017 में बीजेपी में शामिल हुए थे.

#WATCH | Congress general secretary Priyanka Gandhi Vadra also arrives at the residence of Rahul Gandhi in Delhi.

Sudip Roy Barman and Ashish Kumar Saha are present here too. Both of them resigned as MLAs of Tripura Assembly yesterday and also quit BJP. pic.twitter.com/QxMzgU9Oqs

— ANI (@ANI) February 8, 2022