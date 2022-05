बिप्लब देब के इस्तीफे (Biplab Deb Resigns) के बाद माणिक साहा (Manik Saha) को त्रिपुरा का नया मुख्यमंत्री (Tripura New CM) बनाया गया है. देर शाम हुई विधायक दल की बैठक में त्रिपुरा बीजेपी के अध्यक्ष माणिक साहा (Manik Saha) को राज्य का अगला मुख्यमंत्री चुना गया. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने लिखा, ‘माणिक साहा जी को त्रिपुरा भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने की बहुत-बहुत बधाई. मुझे पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और आपके नेतृत्व में त्रिपुरा विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा.’Also Read - बिप्लब देब ने अचानक छोड़ा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का पद, राज्यपाल से मिलकर सौंपा इस्तीफा

Manik Saha will be the new Chief Minister of Tripura, Union Minister & BJP central observer, Bhupender Yadav tweets pic.twitter.com/23QMfdn4if

मालूम हो कि मुख्यमंत्री की रेस में त्रिपुरा के उपमुख्यमंत्री (Tripura Deputy CM) जिष्णु देव वर्मा (Jishnu Dev Varma) और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक (Pratima Bhoumik) का नाम भी चल रहा था. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वरिष्ठ नेता व पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को नए नेता के चयन के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया था. दोनों नेताओं के अलावा भाजपा सांसद व त्रिपुरा के प्रभारी विनोद सोनकर भी विधायक दल की बैठक में मौजूद रहें. बैठक में माणिक साहा को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया. Also Read - 'कांग्रेस मुक्त भारत' कभी नहीं होगा, ऐसी बात करने वालों से देश मुक्त हो जाएगा: अशोक गहलोत

#WATCH | Tripura BJP president Manik Saha reaches BJP office in Agartala. Saha is likely to be the new Chief Minister of the state. pic.twitter.com/3vJy9aCQtj

— ANI (@ANI) May 14, 2022