Tripura News: त्रिपुरा में सत्तापक्ष भाजपा विधायक अरुण चंद्र भौमिक (BJP MLA Arun Chandra Bhowmik) के एक बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया है. उन्होंने एक राजनीतिक सभा में कथित तौर पर कहा कि अगर टीएमसी नेता अगरतला एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तो पार्टी कार्यकर्ताओं को ‘तालिबानी स्टाइल’ में उनका मुकाबला करना चाहिए.Also Read - त्रिपुरा में उग्रवदियों के घात लगाकर किए गए हमले में BSF के दो जवान शहीद

भाजपा नेता ने ये टिप्पणी दक्षिण त्रिपुरा जिले में बेलोनिया ओल्ड टाउन हॉल में नव नियुक्त केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक के सम्मान समारोह में आयोजित एक कार्यक्रम में की. टीएमसी नेताओं पर की गई भाजपा नेता की टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है. वीडियो वायरल होने के बाद उनकी काफी आलोचना हो रही है. इस बीच भाजपा ने उनके विवादित बयान से किनारा कर लिया है. पार्टी ने कहा कि ये उनका निजी बयान है. Also Read - Tripura: माकपा नेता पर हमला, भाजपा पर हमले का आरोप

समारोह में भाजपा नेता ने आगे कहा कि टीएमसी त्रिपुरा में बिप्लब कुमार देब के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, जो पच्चीस साल के कम्युनिस्ट शासन को खत्म कर राज्य की सत्ता में आई है. उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के उकसाने की वजह से हो रहा है. बेलोनिया निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक ने बंगाली भाषा में ये बातें कहीं.

Watch to believe!@BJP4Tripura leaders inciting violence with insensitive comments is now becoming a regular episode in #Tripura! Is this how @AITCofficial leaders deserve to be treated?#TripuraDeservesBetter pic.twitter.com/5zRqO0SWhn

— AITC Tripura (@AITC4Tripura) August 18, 2021