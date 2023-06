त्रिपुरा में बड़ा हादसा, हाईटेंशन तार की चपेट में आया रथ; 2 बच्चों समेत 6 की दर्दनाक मौत; 15 लोग झुलसे

त्रिपुरा के उनाकोटि जिले में रथ यात्रा के दौरान हाईटेंशन तार के संपर्क में आने से 2 बच्चों समेत 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे में 15 अन्य लोग झुलस गए हैं. हादसा तब हुआ जब पास के मंदिर से स्थानीय लोग जगन्नाथ देब जी के लोहे की रथ को खींच रहे थे. इसी दौरान ऊपर से जानेवाली हाईटेंशन तार से रथ का ऊपरी भाग टकराया और पूरी रथ में करेंट दौड़ गया. रथ को पीछे से जो भक्त धकेल रहे थे, उनमें से 6 ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. पुलिस ने बताया कि यह घटना भगवान जगन्नाथ के ‘उल्टा रथ यात्रा’ उत्सव के दौरान कुमारघाट इलाके में शाम करीब साढ़े 4 बजे हुई. त्योहार के दौरान, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के एक हफ्ते बाद अपने मुख्य मंदिर लौट आते हैं.

Two people with burn injuries were brought to the Emergency ward today. After that, 10-12 people were brought, six were dead. 6-7 people have burn injuries. A total of six people, including two children, died. Six others have been referred to District Hospital: Dr Sanjit Chakma