नोएडा : जब बात हथियारों (Weapon) की आती है तो हमारी सेनाएं ज्यादातर विदेशी हथियारों के भरोसे ही जंग के मैदान में उतरती रही है. हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में मेड इन इंडिया (Made in India) हथियारों को बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों की मदद के लिए शामिल किया गया है. उत्तर प्रदेश की एक कंपनी ने कुछ ऐसे हथियार बनाए हैं, जो पलभर में दुश्मन को निष्क्रिय करके हमारे सैनिकों को अपर हैंड दे सकते हैं.

भले तोपें हों या लड़ाकू विमान, पनडुब्बियां हों या स्नाइपर राइफल अब धीरे-धीरे ऐसे कॉम्पलीकेटिड हथियारों का भारत में ही निर्माण होने लगा है. हालांकि, आज भी हमारी सेनाओं की एक बड़ी जरूरत को विदेशी हथियार पूरा करते हैं. इसके बावजूद देश की कंपनियां अपने हथियारों को लगातार बेहतर कर रही हैं और उन्हें खासतौर पर भारतीय सेनाओं को ध्यान में रखकर तैयार कर रही हैं.

उत्तर प्रदेश में दिल्ली से सटे नोएडा में एपेस्टेरोन नाम की एक कंपनी है. कंपनी भारतीय सेनाओं को ध्यान में रखकर अपने उपकरण बनाती है. कंपनी न सिर्फ मिलिट्री प्रोटेक्शन के तहत हेलमेट बनाती है, बल्कि सिविलियन प्रोटेक्शन और प्लेटफॉर्म प्रोटेक्शन के तहत बुलेटप्रूफ जैकेट भी बनाती है. सर्विलांस कैमरा, एंटी राइट गेयर के अलावा सीक एंड डिस्ट्रॉय हथियार भी बनाती है.

कंपनी ने अब अपने दो खास हथियारों से पर्दा उठाया है. ये दो हथियार हैं त्रिशूल और सैपर पंच. ये दोनों ही नॉन लीथल वेपन हैं. पिछले वर्ष चीन के साथ गलवान वैली में हुई झड़प जैसे स्थितियों के लिए यह हथियार बेहद खास हैं. त्रिशूल भारतीय संस्कृति का भी हिस्सा है, लेकिन कंपनी ने इसे नॉन लीथल वेपन की श्रेणी में पेश किया है. जिसके डंडे में एक बटन लगा है और उसे दबाते ही त्रिशूल से तेज करंट निकलता है, जो दुश्मन को कुछ देर के लिए शांत कर सकता है.

इसी तरह का नॉन लीथल वेपन सैपर पंच भी है. इसे किसी भी आम दस्ताने या पंच की तरह अपने हाथ में पहना जाता है. अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच इसमें स्विच लगे हैं तो मुट्ठी बांधने पर एक्टीवेट हो जाते हैं और जिस भी व्यक्ति को पंच लगता है, उसको बिजली का तेज झटका लगता है. इस झटके से दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिलता और कुछ देर के लिए वह पैरालाइज हो जाता है.

#WATCH 'Trishul' and 'Sapper Punch'- non-lethal weapons-developed by UP-based Apasteron Pvt Ltd to make the enemy temporarily ineffective in case of violent face offs pic.twitter.com/DmniC0TOET

— ANI (@ANI) October 18, 2021