तेलंगाना के मुख्यमंत्री और तेलंगाना राष्ट्र समिति सुप्रीमो के. चंद्रशेखर राव कल यानी विजयदशमी के अवसर पर राष्ट्रीय पार्टी लॉन्च करेंगे. तेलंगाना राष्ट्र समिति अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बाहर निकलकर राष्ट्रीय पार्टी बनने का सपना देख रही है. इस बीच वारंगल में टीआरएस नेता राजनला श्रीहरि मजदूरों को शराब और मुर्गे बांटते हुए देखे गए.Also Read - बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का दावा, जल्द गिर जाएगी KCR सरकार; बोले- सैकड़ों करोड़ कमा रहा है उनका परिवार

टीआरएस नेता राजनला श्रीहरि ने यहां राष्ट्रीय पार्टी के लॉन्च से पहले मंगलवार को मजदूरों में शराब की बोतलें और 200 मुर्गियां बांटी. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने 200 मुर्गियां और 200 शराब की बोतलें यहां मजदूरों के बीच बांटे. Also Read - गृह मंत्री अमित शाह बोले, वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण हैदराबाद मुक्ति दिवस अभी तक तेलंगाना में आधिकारिक रूप से नहीं मनाया गया

श्रीहरि ने कहा कि मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव दशहरा के अवसर पर राष्ट्रीय पार्टी लॉन्च करेंगे. उन्होंने कहा, इस अवसर पर प्रार्थना होगी. उन्होंने कहा कि केटीआर को राज्य पार्टी अध्यक्ष बनाने और केसीआर को प्रधानमंत्री बनाने के लिए विशेष पूजा का भी आयोजन किया गया. Also Read - केंद्रीय गृह मंत्री की सुरक्षा में चूक: हैदराबाद में अमित शाह के काफिले के सामने TRS नेता ने अपनी कार खड़ी की, हुआ ये हाल

Excellent stay by @trspartyonline

To seek KCR as Prime minister TRS leader in Warangal distributed liquor blotted & chicken to locals.

200 Quart + 200 chickens were distributed among poor people in East Constituency by the Pink party leader Rajanla Srihari@KTRTRS pic.twitter.com/toF3Ivm2ar

