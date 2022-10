हैदराबाद: तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) के एक होर्डिग पर भारत के गलत नक्शे (wrong map of India) से विवाद खड़ा हो गया है. तेलंगाना (Telangana) के एक बीजेपी सांसद (BJP MP ) ने इसे संविधान (Constitution) का अपमान बताया है. निजामाबाद निर्वाचन क्षेत्र (Nizamabad constituency) से लोकसभा सदस्य अरविंद धर्मपुरी (Arvind Dharmapuri) ने आरोप लगाया कि भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने भारत का गलत नक्शा दिखाया है. उन्होंने इसे भारत के संविधान और अखंडता का अपमान बताया.Also Read - उद्धव ठाकरे शिवसेना के नाम, चुनाव चिह्न पर पाबंदी के निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे

टीआरएस ने हाल ही में देशभर में पार्टी का विस्तार करने के लिए अपना नाम बदलकर बीआरएस कर लिया है. सांसद ने ट्विटर पर हैदराबाद के सोमाजीगुडा में लगे होर्डिग की एक तस्वीर पोस्ट की.

KCR की BRS पार्टी ने भारत के नक़्शे को गलत दिखाया हैं! यह हमारे भारत के संविधान और अखंडता का अपमान हैं।

Acc. to Article 1 of The Constitution of India, territory of our country is defined and entire Jammu & Kashmir is part of India.

(1/2) pic.twitter.com/PmGPp5YCQJ

