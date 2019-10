नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग इलाके में सोमवार को चार घंटे के अंतराल में एक और चौंकाने वाली घटना हुई. अनंतनाग में हुई एक घटना में आतंकियों ने एक और ट्रक ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी. ये ट्रक ड्राइवर अपने वाहन में सेब लोड कर रहा था तभी संदिग्ध आतंकवादियों ने उसकी हत्या कर दी. दो सप्ताह के भीतर ट्रक ड्राइवर्स पर होने वाला ये चौथा हमला है. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक आतंकियों ने बिजबेहरा इलाके में नागरिकों पर गोलीबारी की. घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

#UPDATE Kashmir Zone Police: One civilian has been killed in the firing of the terrorists. Police is on the spot. Area has been cordoned and search continues. #JammuAndKashmir https://t.co/dptrjzMpvr

— ANI (@ANI) October 28, 2019