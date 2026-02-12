Hindi India Hindi

Trump May Offer Zero Tariff Benefit To India Textile Trade Deal Update

भारत को बड़ा तोहफा दे सकते हैं ट्रंप! बांग्लादेश जैसे जीरो-टैरिफ फायदे से बदलेगी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की किस्मत?

अमेरिका-बांग्लादेश ट्रेड डील में जीरो टैरिफ क्लॉज के बाद भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को बड़ा झटका लगा था. लेकिन अब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया है कि भारत को भी अमेरिकी कॉटन से बने गारमेंट्स पर जीरो-टैरिफ एक्सेस मिल सकता है.

US Tarrifs: अमेरिका और भारत के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर एक बार फिर नई हलचल तेज हो गई है. ट्रंप प्रशासन की तरफ से हाल ही में संशोधित फैक्टशीट जारी करने और कुछ शर्तों को वापस लेने के बाद अब संकेत मिल रहे हैं कि नई दिल्ली को और रियायतें मिल सकती हैं. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि भारत को भी बांग्लादेश की तरह टेक्सटाइल सेक्टर में विशेष व्यापारिक लाभ मिलने की उम्मीद है.

दरअसल, अमेरिका-बांग्लादेश ट्रेड डील में एक अहम क्लॉज जोड़ा गया है, जिसके तहत अमेरिकी कपास (American Cotton) से बने बांग्लादेशी परिधानों पर जीरो टैरिफ लागू होगा. इस प्रावधान ने भारतीय टेक्सटाइल उद्योग की चिंता बढ़ा दी थी, क्योंकि अमेरिका भारत के Textile Export का सबसे बड़ा बाजार है और लगभग 30% भारतीय टेक्सटाइल एक्सपोर्ट अमेरिका जाता है.

हाल ही में भारत-अमेरिका के बीच हुए अंतरिम समझौते में अमेरिका ने भारत पर टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया था. इससे भारत को बांग्लादेश (19%), पाकिस्तान (19%), वियतनाम (20%) और चीन (30%) के मुकाबले प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिली थी. लेकिन बांग्लादेश को अमेरिकी कपास से बने गारमेंट्स पर जीरो ड्यूटी मिलने की खबर से यह बढ़त कमजोर पड़ती दिखी.

विपक्ष के आरोपों पर पलटवार

पीयूष गोयल ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि भारत को भी वही सुविधा मिलेगी जो बांग्लादेश को दी गई है. उनके मुताबिक, अगर भारत अमेरिकी कच्चा माल खरीदकर यहां प्रोसेसिंग कर परिधान तैयार करता है और उन्हें अमेरिका निर्यात करता है, तो उन पर भी जीरो रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होगा. हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि यह प्रावधान अभी अंतरिम फ्रेमवर्क में नजर नहीं आता, लेकिन अंतिम समझौते की बारीकियों में शामिल हो सकता है.

यदि ऐसा होता है, तो यह भारत के श्रम-प्रधान टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बड़ी राहत साबित होगा. इससे न केवल निर्यात बढ़ेगा बल्कि लाखों लोगों के रोजगार पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा. हालांकि, इस शर्त का एक दूसरा पहलू भी है. बांग्लादेश को जीरो टैरिफ लाभ पाने के लिए अमेरिकी कपास का अधिक आयात करना होगा, जिससे भारतीय कपास निर्यातकों पर दबाव बढ़ सकता है.

ट्रंप प्रशासन की तरफ से हाल ही में जारी संशोधित दस्तावेज में कुछ अन्य दावों को भी हटाया गया है, जैसे कि भारत की तरफ से कुछ दालों पर टैरिफ घटाने और डिजिटल सर्विस टैक्स हटाने की बात. इससे संकेत मिलता है कि दोनों देश अंतिम समझौते से पहले शर्तों को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं.

अब सबकी नजरें मार्च के मध्य में प्रस्तावित औपचारिक हस्ताक्षर पर टिकी हैं. क्या ट्रंप प्रशासन भारत को और ‘स्वीटनर’ देगा? आने वाले सप्ताह इस सवाल का जवाब देंगे. फिलहाल, टेक्सटाइल सेक्टर को राहत की उम्मीद जरूर बंधी है.