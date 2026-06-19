दुनिया में सबसे दमदार नेता कौन? ट्रंप ने लिया मोदी और शी जिनपिंग का नाम, खुद को भी बताया सबसे शक्तिशाली

Donald Trump Praises PM Modi: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने दुनिया के उन नेताओं का नाम बताया जिन्हें वह सबसे ज्यादा प्रभावशाली और मजबूत मानते हैं. इस लिस्ट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का नाम शामिल है.
फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन से लौटने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक मीडिया बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बेहद मजबूत और दृढ़ व्यक्तित्व वाले नेता हैं. उन्होंने मोदी को ऐसा नेता बताया जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने फैसलों पर अडिग रहता है. वहीं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बारे में ट्रंप ने कहा कि वह पूरी तरह काम और रणनीति पर केंद्रित रहने वाले नेता हैं.
इंटरव्यू के दौरान ट्रंप से पूछा गया कि वो दुनिया में किस नेता की सबसे ज्यादा प्रशंसा करते हैं. इस सवाल के जवाब में उन्होंने किसी पश्चिमी नेता का नाम लेने के बजाय मोदी और शी जिनपिंग का जिक्र किया. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान ऐसे समय आया है जब वैश्विक राजनीति में भारत और चीन दोनों की भूमिका लगातार बढ़ रही है.
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर भी ट्रंप ने चर्चा की. उन्होंने कहा कि जी7 समूह पहले जी8 हुआ करता था, लेकिन 2014 में क्रीमिया विवाद के बाद रूस को इससे बाहर कर दिया गया. ट्रंप ने संकेत दिया कि वैश्विक शक्ति संतुलन में रूस की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
फ्रांस यात्रा का जिक्र करते हुए ट्रंप ने राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की मेजबानी की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि फ्रांस में उनके सम्मान में आयोजित कार्यक्रम बेहद खास थे और ऐतिहासिक माहौल ने उन्हें प्रभावित किया. हालांकि, इंटरव्यू का सबसे चर्चित हिस्सा वह रहा, जिसमें ट्रंप ने अपनी शक्ति और प्रभाव को लेकर बड़े दावे किए. उन्होंने कहा कि हाल के अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों के बाद उन्हें महसूस हुआ है कि उनके अधिकार और प्रभाव की सीमाएं बहुत व्यापक हैं.
ट्रंप के इन बयानों ने अमेरिका समेत दुनिया भर में नई बहस छेड़ दी है. एक तरफ उनके समर्थक इसे आत्मविश्वास का प्रतीक बता रहे हैं, तो दूसरी ओर आलोचक इसे राजनीतिक अतिशयोक्ति मान रहे हैं. लेकिन इतना तय है कि मोदी और शी जिनपिंग को लेकर ट्रंप की टिप्पणी ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक नया चर्चा विषय जरूर पैदा कर दिया है.
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