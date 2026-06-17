'फुल किलर, शांत और सबसे कूल...', फ्रांस में ट्रंप ने PM मोदी की जमकर की तारीफ, दुनिया के सामने कही बड़ी बात

Donald Trump Praises Narendra Modi: फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात एक बार फिर वैश्विक चर्चा का विषय बन गई. दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत से पहले ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की जिस तरह तारीफ की, उसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.
कार्यकारी लंच के दौरान मौजूद अधिकारियों के अनुसार, ट्रंप ने मुस्कुराते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बेहद शांत, संतुलित और प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी हैं. उन्होंने मजाकिया अंदाज में खुद की तुलना मोदी से करते हुए कहा कि जहां मोदी पूरी तरह संयमित रहते हैं, वहीं वह खुद ऐसे नहीं हैं. इस टिप्पणी के बाद बैठक में मौजूद लोगों के बीच हल्की मुस्कान भी देखने को मिली.
होर्मुज के पास हुए हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ‘मुझे इसके बारे में पता चला है, यह एक मुश्किल पेशा है और हम इस पर मिलकर काम करते हैं. ऐसा लंबे समय से होता आ रहा है, लेकिन हम मिलकर काम करते हैं…’
ये मुलाकात इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप लगभग 16 महीनों बाद किसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर आमने-सामने आए. G7 सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और संक्षिप्त बातचीत की. इसके बाद द्विपक्षीय बैठक में व्यापार, निवेश, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई.
भारत और अमेरिका के बीच संभावित व्यापार समझौते को लेकर भी काफी उम्मीदें हैं. दोनों देशों के अधिकारी पिछले कई महीनों से बातचीत कर रहे हैं और माना जा रहा है कि भविष्य में किसी बड़े आर्थिक समझौते की दिशा में प्रगति हो सकती है. ट्रंप ने भी बैठक के बाद कहा कि उनकी मोदी के साथ सकारात्मक चर्चा हुई और दोनों देश व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाने पर काम कर रहे हैं.
G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी एक बार फिर ये संकेत देती है कि वैश्विक मामलों में भारत की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है. फ्रांस में आयोजित इस सम्मेलन में भारत को विशेष आमंत्रित देश के रूप में बुलाया गया था. विभिन्न वैश्विक चुनौतियों पर भारत के विचारों को गंभीरता से सुना गया और कई नेताओं ने मोदी से अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा की.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें