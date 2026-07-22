30 साल की न्यूक्लियर डील पर ट्रंप की मुहर! सऊदी अरब को मिलेगा यूरेनियम का अधिकार, बड़े न्यूक्लियर टेंशन

रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के नागरिक परमाणु कार्यक्रम के लिए यूरेनियम संवर्धन से जुड़े समझौते को मंजूरी दी है. ये 30 साल तक चल सकता है. इससे परमाणु हथियारों की दौड़ बढ़ने की आशंका भी जताई है.

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रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और सऊदी अरब के बीच 30 साल की परमाणु साझेदारी प्रस्तावित है.

समझौते में सऊदी अरब में यूरेनियम संवर्धन सुविधा विकसित करने की संभावना शामिल है.

विशेषज्ञों का मानना है कि इससे परमाणु हथियारों की होड़ को लेकर नई चिंताएं पैदा हो सकती हैं.

अमेरिका का कहना है कि कार्यक्रम नागरिक परमाणु ऊर्जा जरूरतों के लिए होगा.

Donald Trump-Saudi Arabia Nuclear Deal: अमेरिका और सऊदी अरब के बीच प्रस्तावित परमाणु समझौता एक बार फिर वैश्विक राजनीति के केंद्र में आ गया है. रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे समझौते को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सऊदी अरब को अपने नागरिक परमाणु कार्यक्रम के लिए यूरेनियम संवर्धन (Uranium Enrichment) की क्षमता विकसित करने का अवसर मिल सकता है. अगर ये समझौता आधिकारिक रूप से लागू होता है, तो इसे पश्चिम एशिया की रणनीतिक राजनीति में एक बड़ा बदलाव माना जाएगा.

बताया जा रहा है कि ये समझौता लगभग 30 सालों के लिए होगा और इसमें अमेरिकी कंपनियां भी सऊदी अरब के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विकास में भाग लेंगी. इसके तहत दोनों देशों के संयुक्त अध्ययन के बाद सऊदी अरब में यूरेनियम संवर्धन संयंत्र स्थापित करने की संभावना भी शामिल है. हालांकि, इस फैसले पर अभी तक व्हाइट हाउस की ओर से औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

सऊदी अरब लंबे समय से अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम विकसित करना चाहता है. उसका कहना है कि बढ़ती बिजली की मांग और तेल पर निर्भरता कम करने के लिए परमाणु ऊर्जा महत्वपूर्ण विकल्प हो सकती है. इसी मकसद से वो अमेरिका समेत कई देशों के साथ तकनीकी सहयोग की कोशिश करता रहा है.

यूरेनियम संवर्धन की तकनीक का इस्तेमाल

हालांकि, इस प्रस्तावित समझौते को लेकर कई परमाणु अप्रसार (Non-Proliferation) विशेषज्ञों ने चिंता भी जताई है. उनका मानना है कि यूरेनियम संवर्धन की तकनीक का इस्तेमाल केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं रहता. अगर किसी देश के पास संवर्धन की क्षमता है, तो भविष्य में उसका इस्तेमाल परमाणु हथियार कार्यक्रम की दिशा में भी किया जा सकता है. हालांकि, केवल यूरेनियम संवर्धन से परमाणु हथियार नहीं बन जाते, इसके लिए कई अन्य तकनीकी प्रक्रियाओं की भी जरूरत होती है.

इस पूरे घटनाक्रम को ईरान के परमाणु कार्यक्रम से भी जोड़कर देख रहे हैं. पश्चिम एशिया में पहले से ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव बना हुआ है. ऐसे में अगर सऊदी अरब को भी यूरेनियम संवर्धन की अनुमति मिलती है, तो क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन पर असर पड़ सकता है. यही वजह है कि इस समझौते पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करीबी नजर रखी जा रही है.

इस मामले में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का उदाहरण भी दिया जाता है. यूएई ने अमेरिका के साथ परमाणु ऊर्जा समझौता किया था, लेकिन उसने अपने यहां यूरेनियम संवर्धन का अधिकार नहीं मांगा था. इसी मॉडल को लंबे समय तक परमाणु अप्रसार के लिए बेहतर व्यवस्था माना जाता रहा है.

फिलहाल ये देखना अहम होगा कि प्रस्तावित समझौते का अंतिम स्वरूप क्या होता है और इसमें सुरक्षा से जुड़े कौन-कौन से प्रावधान शामिल किए जाते हैं. अगर समझौता औपचारिक रूप से लागू होता है, तो इसका असर केवल अमेरिका और सऊदी अरब तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया की सुरक्षा, ऊर्जा नीति और वैश्विक परमाणु संतुलन पर भी पड़ सकता है.