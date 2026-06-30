ट्रंप और मोदी की दोस्ती का नया किस्सा- सुबह 6 बजे PM को फोन करना चाहते थे ट्रंप, राजदूत ने रोका तो बोले- 'वो सोते नहीं हैं...'

USISPF लीडरशिप समिट 2026 में अमेरिकी राजदूत ने खुलासा किया कि ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को अपना सच्चा दोस्त मानते हैं. उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के रिश्ते औपचारिकता से आगे बढ़कर व्यक्तिगत भरोसे पर आधारित हैं.

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जानिए क्या है किस्सा (image IANS)

ट्रंप ने मियामी में अचानक पीएम मोदी को फोन करने की इच्छा जताई थी.

राजदूत ने कहा कि भारत में सुबह के 6 बजे थे, लेकिन ट्रंप बोले- “वो जाग रहे होंगे.”

अमेरिकी राजदूत ने इसे दोनों नेताओं की गहरी दोस्ती का उदाहरण बताया.

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता अंतिम चरण में है और दिसंबर में मोदी अमेरिका दौरे पर जाएंगे.

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा साझा किया. उन्होंने बताया कि ट्रंप ने सुबह 6 बजे भारत में होने के बावजूद मोदी को फोन करने की इच्छा जताई थी. गोर ने बताया कि कुछ महीने पहले मियामी में एक UFC इवेंट के दौरान ट्रंप ने अचानक पीएम मोदी को फोन करने की इच्छा जताई थी. गोर के मुताबिक, ट्रंप ने उनसे कहा, “चलो प्रधानमंत्री मोदी को फोन करते हैं.” इस पर उन्होंने ट्रंप को याद दिलाया कि भारत में उस समय सुबह के 6 बजे थे. जवाब में ट्रंप ने कहा, “वो जाग रहे होंगे. वो मेरी तरह हैं, वो सोते नहीं हैं.” हालांकि, ट्रंप को तुरंत स्टेज पर जाना था, इसलिए दोनों नेताओं की बातचीत अगले दिन के लिए तय कर दी गई.

‘प्रधानमंत्री मोदी मेरे सच्चे दोस्त हैं’

IX USISPF लीडरशिप समिट 2026 में बोलते हुए गोर ने कहा कि इस घटना का सबसे बड़ा संदेश यह है कि सच्ची दोस्ती में हर बात पहले से तय करने की जरूरत नहीं होती. उन्होंने कहा, “राष्ट्रपति ट्रंप वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त मानते हैं. जब आप किसी के दोस्त होते हैं, तो आप सीधे फोन उठाकर पूछ सकते हैं कि आप कैसे हैं.”

भारत को लेकर ट्रंप का अलग नजरिया

गोर ने कहा कि ट्रंप भारत का बहुत सम्मान करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के कई अन्य नेताओं से अलग नजरिए से देखते हैं. उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं के बीच यह तालमेल ट्रंप के पहले कार्यकाल से ही बना हुआ है और इससे भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूती मिली है.

व्यापार समझौता और आगामी दौरे

अमेरिकी राजदूत ने बताया कि प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत अंतिम चरण में है और केवल आखिरी दौर की चर्चा बाकी है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दिसंबर में G20 शिखर सम्मेलन के लिए अमेरिका जाएंगे, जबकि ट्रंप के अगले साल भारत दौरे की उम्मीद है. 14-15 दिसंबर 2026 को फ्लोरिडा के डोरल में होने वाला G20 समिट 2009 के बाद पहला अवसर होगा, जब अमेरिका एक बार फिर नेताओं के इस सम्मेलन की मेजबानी करेगा.