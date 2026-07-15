'पॉवर प्लांट, पुलों को तबाह करेंगे...', ट्रंप ने ईरान को दे डाली नई धमकी, कहा- नहीं माना तो खत्म कर देंगे पूरा देश

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दे दी है. ट्रंप का कहना है कि अगर देश उनकी बात नहीं मानेगा तो वो ईरान को तबाह कर देंगे.

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ट्रंप ने कहा अगर ईरान तय समय तक होर्मुज नहीं खोलता, तो पुलों को निशाना बना सकता है.

ईरान की तरफ से समुद्री आवाजाही रोकने से वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है.

ईरान के 48 घंटे के अल्टीमेटम की समय सीमा खत्म होने के करीब है.

ईरान ने साफ कर दिया है कि वह सैन्य धमकी और दबाव के बीच किसी भी बातचीत के लिए तैयार नहीं है.

Donald Trump Threat to Iran: अमेरिका और ईरान के बीच कई महीनों से सैन्य तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. होर्मुज को लेकर दोनों देशों के बीच टकराव और गहरा हो गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वो मंगलवार (15 जुलाई) तक तय समय सीमा के अंदर होर्मुज को सभी तरह के जहाजों के लिए नहीं खोलता, तो अमेरिका ईरान के पॉवर प्लांट, पुलों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएगा.

इससे पहले दोनों देशों के बीच हवाई हमले, जवाबी ड्रोन और मिसाइल हमले और समुद्री नाकेबंदी जैसी घटनाएं हो चुकी हैं. बढ़ते संघर्ष ने पूरे पश्चिम एशिया में अस्थिरता बढ़ा दी है और वैश्विक तेल आपूर्ति व अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी संकट गहरा गया है.

‘ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं’

ट्रंप ने कहा है कि अगर वो मंगलवार (15 जुलाई) तक तय समय सीमा के अंदर होर्मुज को सभी तरह के जहाजों के लिए नहीं खोलता, तो अमेरिका ईरान के बिजली संयंत्रों, पुलों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बना सकता है. ट्रंप ने अपनी पहले की चेतावनी दोहराते हुए कहा कि अगर स्थिति नहीं बदली तो ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. हालांकि, उन्होंने ये भी संकेत दिया कि तेहरान के साथ समझौते की संभावना अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और बातचीत के जरिए समाधान निकल सकता है.

ये पूरा विवाद उस समय और गहरा गया जब ईरान ने होर्मुज से सामान्य समुद्री आवाजाही पर रोक लगा दी. ये जलमार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में गिना जाता है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है. आवाजाही प्रभावित होने के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी गई है. अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, तो कई देशों में ईंधन महंगा हो सकता है और महंगाई पर भी इसका असर पड़ सकता है.

इस बीच दुनिया की नजर ईरान की तरफ से अमेरिका को दिए गए 48 घंटे के अल्टीमेटम की समय सीमा पर टिकी हुई है, जो अब समाप्ति के करीब है. अगर इस दौरान कोई समझौता नहीं होता, तो क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई और तेज होने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि बातचीत के जरिए समाधान निकलने की ‘अच्छी संभावना’ बनी हुई है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी सैन्य धमकी या आर्थिक दबाव के बीच बातचीत स्वीकार नहीं करेगा.