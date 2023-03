TTE ने ट्रेन में सवार महिला यात्री पर पेशाब की, नौकरी से हुई बर्खास्तगी, भेजा गया जेल

Ticket Examiner, TTE, Railway News, Railway: अभी तक हवाई यात्रियों के साथ दूसरे यात्रियों द्वारा घटनाएं सामने आती रहीं हैं. लेकिन हैरान करने वाले एक वाकये में नशे में धुत एक टिकट परीक्षक (TTE) मुन्ना कुमार (Munna Kumar) ने अकाल तख्त एक्सप्रेस ट्रेन में अमृतसर से कोलकाता जा रही महिला यात्री (woman passenger) पर पेशाब कर (allegedly urinating ) दी. टीटीई की इस हरकत पर जब महिला ने शोर मचाया तो उसके पति और अन्य यात्रियों ने उसे पकड़ लिया और रेलवे सुरक्षा पुलिस बल को सौप दिया.

रेलवे के अधिकारियों ने आरोपी TTE मुन्ना लाल कुमार को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज करके जेल भेज दिया गया है.