प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने बुधवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस घेब्रेयेसस को एक भारतीय नाम ‘तुलसी भाई‘ (Tulsi Bhai) दिया. महानिदेशक के अनुरोध पर उन्हें यह भारतीय नाम दिया गया. गांधीनगर में आयोजित तीन दिवसीय ‘वैश्विक आयुष निवेश एवं नवोन्मेष शिखर सम्मेलन’ के उद्घाटन समारोह में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तुलसी (पवित्र तुलसी’ या ओसीमम टेनुइफ्लोरम) का पौधा भारतीय आध्यात्मिक विरासत का एकीकृत हिस्सा रहा है.Also Read - COVID-19 महामारी से लड़ने के लिए पारंपरिक हर्बल सिस्टम पर जोर दे रहा देश: पीएम मोदी

इस दौरान डॉ. टेड्रोस ने गुजराती में भाषण देने का प्रयास किया. इस दौरान मोदी ने कहा कि डॉ. टड्रोस गुजराती नाम चाहते हैं. मोदी ने कहा, ‘जब वे आज सुबह मुझसे मिले तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब वह ‘पक्का’ गुजराती बन गये हैं. उन्होंने मुझसे कोई गुजराती नाम देने के लिए कहा. उन्होंने मुझे मंच पर भी याद दिलाया कि क्या मैंने उनके लिए नाम पर कोई फैसला किया है. महात्मा गांधी की पवित्र धरती पर एक गुजराती के रूप में मैं अपने बेहतरीन दोस्त को ‘तुलसी भाई’ कहकर पुकारना चाहूंगा.’ Also Read - लाल किला पर आयोजित होगा दो दिवसीय कार्यक्रम, 21 अप्रैल को राष्ट्र को संबोधित करेंगे पीएम मोदी

